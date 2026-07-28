Буданов про зустріч Зеленського з Трампом: маємо чітке розуміння необхідності справедливого закінчення війни

Кирило Буданов заявив, що Україна та США домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях.

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Глава Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про свою участь у зустрічі української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським із президентом США Дональдом Трампом та американськими представниками у Білому домі та розповів деталі.

Він підкреслив, що відбулася змістовна розмова щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру.

«Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни.

Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях», — додав він.

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