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Буданов про зустріч Зеленського з Трампом: маємо чітке розуміння необхідності справедливого закінчення війни

21:07, 28 липня 2026
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Кирило Буданов заявив, що Україна та США домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях.
Буданов про зустріч Зеленського з Трампом: маємо чітке розуміння необхідності справедливого закінчення війни
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Глава Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про свою участь у зустрічі української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським із президентом США Дональдом Трампом та американськими представниками у Білому домі та розповів деталі.

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Він підкреслив, що відбулася змістовна розмова щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру.

«Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни.

Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях», — додав він.

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США Україна війна офіс президента Кирило Буданов

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