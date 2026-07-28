Верховний Суд пояснив, чи може спадкоємець вимагати землю, яку вже передали іншому власнику

Позивачка посилалася на судове рішення, яким її матері мали виділити землю, однак ділянка згодом опинилася у власності іншої особи: ВС зобов’язав переглянути справу.

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Чи може спадкоємець вимагати отримання земельної ділянки, якщо за життя спадкодавця її вже передали у власність іншій особі? Верховний Суд розглянув справу, у якій спадкоємиця вимагала скасувати рішення селищної ради та визнати недійсним договір міни земельних ділянок щодо землі, яку її матері раніше визначили під час розподілу земельних паїв.

У справі № 723/2424/21 Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо земельної ділянки, яку спадкоємиця мала отримати в межах паю, але яка вже була передана у власність іншій особі. Справу направили на новий розгляд до суду першої інстанції.

У чому полягав спір

У 1997 році матері позивачки видали сертифікат на право на земельну частку (пай) площею 1,02 га в умовних кадастрових гектарах у землі колишньої агрофірми. У 2002 році Красноїльська селищна рада Чернівецької області затвердила розподіл земельних часток (паїв) в урочищі «ДОК». Згідно зі списком власників паїв та схемою розподілу, матері позивачки визначили земельну ділянку площею 0,15 га.

У січні 2020 року суд зобов’язав Красноїльську селищну раду виділити цю земельну ділянку в натурі. Після смерті власниці паю її дочка прийняла спадщину та стала правонаступницею у виконавчому провадженні.

Однак у квітні 2021 року виконавче провадження повернули стягувачці. Державний виконавець зазначив, що земельна ділянка, яку мали виділити спадкоємиці, вже належить іншій власниці — на підставі договору міни земельних ділянок.

Як встановили суди, у 2018 році Красноїльська селищна рада надала іншому громадянину у власність земельну ділянку площею 0,1463 га в урочищі «ДОК». Згодом він передав її іншій власниці за договором міни земельних ділянок.

Позивачка вважала, що колишній власник не був включений до списку осіб, яким у 2002 році розподіляли земельні паї в урочищі «ДОК», а тому рішення селищної ради про передачу йому земельної ділянки порушило її право на отримання належної їй землі.

Сторожинецький районний суд Чернівецької області у червні 2025 року відмовив у задоволенні позову. Суд дійшов висновку, що позивачка не надала достатніх доказів того, що саме спірна земельна ділянка була тією, яка мала бути виділена їй у межах паю. Чернівецький апеляційний суд у жовтні 2025 року залишив це рішення без змін.

Позивачка оскаржила рішення у Верховному Суді.

Що встановив Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що вирішення питань щодо передачі земельних ділянок у власність або користування із земель державної чи комунальної власності належить до компетенції відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Верховний Суд зазначив, що власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень своїх прав на землю, навіть якщо такі порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою. Серед способів захисту земельних прав закон передбачає, зокрема, визнання прав, відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення, визнання угоди недійсною та визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Суд також звернув увагу, що вимоги про визнання незаконним і скасування рішення органу влади про передачу земельної ділянки у власність та про скасування державної реєстрації такого права за певних умов можуть розглядатися як спосіб усунення перешкод у користуванні та розпорядженні майном, якщо саме ці рішення та реєстрація створюють такі перешкоди.

Верховний Суд вважає передчасними висновки судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність порушеного права позивачки. Суд врахував, що попереднім рішенням суду селищну раду зобов’язали виділити її матері земельну ділянку саме в урочищі «ДОК».

Крім того, висновком судової земельно-технічної експертизи від 19 травня 2023 року № 69 встановлено, що земельна ділянка з площею 0,1463 га, яка перебуває у власності іншої відповідачки, є земельною ділянкою площею 0,15 га, визначеною для матері позивачки відповідно до рішення Красноїльської селищної ради від 19 червня 2002 року № 20-2/2002, списку власників земельних часток (паїв) та схеми їх розподілу.

Водночас суди попередніх інстанцій відхилили цей висновок як неналежний доказ. Вони послалися на те, що експертиза була проведена з використанням координат поворотних точок меж земельної ділянки, наявних у технічній документації, тоді як межі земельної ділянки, визначеної матері позивачки, встановлювалися за дерев’яною огорожею та межовими знаками.

Верховний Суд звернув увагу, що у разі виникнення сумнівів щодо висновку експерта суд має передбачені Цивільним процесуальним кодексом України процесуальні механізми для їх усунення. Зокрема, суд може викликати експерта для надання усних пояснень, а якщо висновок є неясним — призначити додаткову або повторну експертизу.

На думку Верховного Суду, суд першої інстанції, відхиливши висновок експерта, не забезпечив повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи. Таким чином, він не дотримався основних принципів цивільного судочинства — змагальності сторін і диспозитивності — та передчасно відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд цих порушень не виправив.

Верховний Суд наголосив, що касаційна інстанція не може самостійно встановлювати нові обставини справи, оцінювати нові докази або визначати, який із доказів має перевагу над іншими. Оскільки суди попередніх інстанцій неналежно дослідили докази та не встановили обставин, які мають значення для правильного вирішення спору, їхні рішення підлягають скасуванню.

Під час нового розгляду суду першої інстанції належить урахувати зазначене у цій постанові, забезпечити сторонам право на справедливий розгляд, належним чином дослідити всі зібрані у справі докази, дати їм та аргументам сторін відповідну правову оцінку, у випадку непогодження з наявним у матеріалах справи експертним висновком, призначити у справі іншу експертизу (додаткову, повторну), за результатами проведення якої розглянути заявлені позивачкою вимоги відповідно до норм чинного законодавства.

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