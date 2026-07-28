  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП відмовила в арешті судді Віталія Дудченка, якого підозрюють у хабарі $2000 за «правильний» розподіл справи

12:35, 28 липня 2026 270
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП не дала згоди на арешт голови Берестинського райсуду Харківщини у справі про хабар.
ВРП відмовила в арешті судді Віталія Дудченка, якого підозрюють у хабарі $2000 за «правильний» розподіл справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула подання першого заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко про надання згоди на утримання під вартою судді Берестинського районного суду Харківської області Віталія Дудченка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як відомо, Віталія Дудченка указом Президента України від 15 серпня 2008 року призначено на посаду судді Красноградського районного суду Харківської області строком на п’ять років. Рішенням зборів суддів Красноградського районного суду Харківської області від 7 серпня 2024 року його обрали на адміністративну посаду голови цього суду (згодом — Берестинський районний суд Харківської області).

Обставини справи

У кримінальному провадженні першим заступником Генерального прокурора складено та підписано повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Цього ж дня Віталію Віталію Дудченку повідомили про підозру.

За версією слідства, у невстановлений час, але не пізніше 24 лютого 2026 року, Віталій Дудченко познайомився із Ігорем Твердохлібом, який обіймав посаду старшого слідчого відділення № 2 слідчого відділу Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області. 24 березня 2026 року Віталій  Дудченко, перебуваючи на посаді судді та голови Берестинського районного суду Харківської області, у своєму службовому кабінеті одержав від Ігоря Твердохліба неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 24 березня становило 87 657,6 грн). Кошти, отримані, того самого дня вилучили працівники правоохоронних органів під час обшуку в коморі службового кабінету судді.

Неправомірну вигоду, за твердженням сторони обвинувачення, суддя одержав за створення умов, за яких автоматизований розподіл судової справи за позовною заявою Т. Переварової про встановлення факту, що має юридичне значення, в обов’язковому порядку визначиться за ним, а також за розгляд справи та прийняття позитивного рішення на користь позивача.

Таким чином, Віталій. Дудченко підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України). Підозра, як зазначено, підтверджується зібраними доказами.

Рішення Вищої ради правосуддя

Після аналізу подання та тривалого обговорення Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відмову в задоволенні подання про надання згоди на утримання судді Берестинського районного суду Харківської області Віталія Дудченка під вартою. Підставою відмови стало те, що подання першого заступника Генерального прокурора Марії  Вдовиченко не відповідає вимогам частин першої та третьої статті 184 Кримінального процесуального кодексу України. Рішення прийнято одноголосно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя арешт ВРП

Популярні новини

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

08:33, 27 липня 2026 12k
Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

15:22, 27 липня 2026 8k
Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

16:01, 26 липня 2026 14k
НАЗК перевірило декларацію посадовця БЕБ Зазулінського, який знайшов 533 тисяч євро «у сейфі батька»

НАЗК перевірило декларацію посадовця БЕБ Зазулінського, який знайшов 533 тисяч євро «у сейфі батька»

14:19, 27 липня 2026 4k
Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

17:13, 26 липня 2026 12k
Батько заповів будинок доньці, але після її смерті виникла несподівана проблема зі спадщиною: що вирішив суд

Батько заповів будинок доньці, але після її смерті виникла несподівана проблема зі спадщиною: що вирішив суд

18:36, 27 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП відмовила в арешті судді Віталія Дудченка, якого підозрюють у хабарі $2000 за «правильний» розподіл справи

ВРП не дала згоди на арешт голови Берестинського райсуду Харківщини у справі про хабар.

Смертельна ДТП на авто перевізника: ВС пояснив, чому компенсацію платить роботодавець водія, а не власник транспорту

Якщо працівник під час виконання трудових обов’язків завдав шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідальність за таку шкоду може бути покладена на роботодавця на підставі статті 1172 ЦК України.

Податкові наслідки влучань БПЛА: ПДВ та податок на прибуток при ліквідації активів

ДПС пояснила, як бізнесу списати майно, знищене війною, без зайвих податків.

Верховний Суд пояснив, коли ДМС може прийняти декларацію про відмову від громадянства РФ

Самого факту припинення роботи російських дипломатичних установ в Україні недостатньо для подання декларації про відмову від громадянства РФ – Верховний Суд визначив обов’язкову умову.

Медичний канабіс легальний вже 2 роки, але доступ до нього так само обмежений: чому пацієнти досі не можуть легко отримати лікування

Українські пацієнти можуть отримувати препарати на основі канабісу, однак система досі має низку практичних проблем, які намагаються вирішити.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]