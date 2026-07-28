ВРП відмовила в арешті судді Віталія Дудченка, якого підозрюють у хабарі $2000 за «правильний» розподіл справи

ВРП не дала згоди на арешт голови Берестинського райсуду Харківщини у справі про хабар.

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Вища рада правосуддя розглянула подання першого заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко про надання згоди на утримання під вартою судді Берестинського районного суду Харківської області Віталія Дудченка.

Як відомо, Віталія Дудченка указом Президента України від 15 серпня 2008 року призначено на посаду судді Красноградського районного суду Харківської області строком на п’ять років. Рішенням зборів суддів Красноградського районного суду Харківської області від 7 серпня 2024 року його обрали на адміністративну посаду голови цього суду (згодом — Берестинський районний суд Харківської області).

Обставини справи

У кримінальному провадженні першим заступником Генерального прокурора складено та підписано повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Цього ж дня Віталію Віталію Дудченку повідомили про підозру.

За версією слідства, у невстановлений час, але не пізніше 24 лютого 2026 року, Віталій Дудченко познайомився із Ігорем Твердохлібом, який обіймав посаду старшого слідчого відділення № 2 слідчого відділу Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області. 24 березня 2026 року Віталій Дудченко, перебуваючи на посаді судді та голови Берестинського районного суду Харківської області, у своєму службовому кабінеті одержав від Ігоря Твердохліба неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 24 березня становило 87 657,6 грн). Кошти, отримані, того самого дня вилучили працівники правоохоронних органів під час обшуку в коморі службового кабінету судді.

Неправомірну вигоду, за твердженням сторони обвинувачення, суддя одержав за створення умов, за яких автоматизований розподіл судової справи за позовною заявою Т. Переварової про встановлення факту, що має юридичне значення, в обов’язковому порядку визначиться за ним, а також за розгляд справи та прийняття позитивного рішення на користь позивача.

Таким чином, Віталій. Дудченко підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України). Підозра, як зазначено, підтверджується зібраними доказами.

Рішення Вищої ради правосуддя

Після аналізу подання та тривалого обговорення Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відмову в задоволенні подання про надання згоди на утримання судді Берестинського районного суду Харківської області Віталія Дудченка під вартою. Підставою відмови стало те, що подання першого заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко не відповідає вимогам частин першої та третьої статті 184 Кримінального процесуального кодексу України. Рішення прийнято одноголосно.

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