  1. В Україні

Охорона зупинила на виході з магазину: чи зобов'язані ви показувати чек

13:13, 28 липня 2026 114
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пояснюємо, коли можна не показувати чек і в яких випадках охорона має право викликати поліцію.
Охорона зупинила на виході з магазину: чи зобов'язані ви показувати чек
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після оплати товару на виході із супермаркету покупця інколи зупиняє охорона з проханням показати касовий чек. Для багатьох це звична ситуація, однак далеко не всі знають, чи є така вимога обов’язковою до виконання. Законодавство розмежовує внутрішні правила торговельних мереж і повноваження працівників охорони, тому покупцям варто знати, коли вони можуть відмовитися від перевірки, а в яких випадках охорона має право викликати поліцію.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Чи зобов’язаний покупець показувати чек охороні

Українське законодавство не встановлює обов’язку для покупця пред’являти касовий або фіскальний чек на вимогу працівників охорони магазину.

Після оплати товар переходить у власність покупця, а чек лише підтверджує факт проведення розрахункової операції. Відтак перевірка чека на виході можлива лише за добровільною згодою людини.

Як пояснюють юристи, практика перевірки чеків є внутрішньою процедурою окремих торговельних мереж, яка застосовується для контролю можливих помилок касирів, роботи систем безпеки або запобігання втратам. Водночас такі правила не створюють для покупців юридичного обов’язку показувати чек.

Крім того, працівники охорони не є правоохоронцями і не мають повноважень примусово перевіряти документи чи проводити огляд особистих речей.

Чи може охорона оглядати речі покупця

Без добровільної згоди покупця охорона не має права оглядати сумки, пакети чи інші особисті речі.

Такі повноваження належать правоохоронним органам і можуть реалізовуватися лише у випадках та порядку, визначених законом.

Тому вимога показати вміст сумки або покупки без згоди людини не є обов’язковою до виконання лише на підставі прохання працівника магазину.

Коли охорона має право затримати покупця

Охорона не може довільно затримувати відвідувачів магазину.

Передача людини поліції можлива лише у разі, якщо є підстави вважати, що було вчинено правопорушення. Зокрема, це може статися, якщо:

  • на виході спрацювала протикрадіжна система;
  • камери відеоспостереження зафіксували можливу крадіжку;
  • про ймовірне викрадення товару повідомили інші покупці чи працівники магазину.

Саме в таких ситуаціях охорона може викликати поліцію та затримати особу до її прибуття для передачі правоохоронцям.

У яких випадках охоронці можуть викликати поліцію

У Держпродспоживслужбі зазначають, що працівники охорони мають право спостерігати за торговельною залою, у тому числі за допомогою камер відеоспостереження.

Поліцію можуть викликати, якщо:

  • спрацювала протикрадіжна рамка;
  • система відеоспостереження зафіксувала можливу крадіжку;
  • очевидці повідомили охороні про викрадення товару.

При цьому навіть за таких обставин охоронці не наділені правом самостійно проводити обшук речей покупця без його згоди та без участі правоохоронців.

Що робити, якщо не випускають із магазину

Якщо працівники охорони без законних підстав блокують вихід із магазину або змушують показати чек чи особисті речі, покупець має право викликати поліцію для фіксації можливого порушення своїх прав.

Сам по собі факт відмови показати чек не є підставою для обмеження свободи пересування людини.

Чи можна не брати паперовий чек

На касах супермаркетів покупців часто запитують, чи потрібен їм паперовий чек. Відмовитися від його отримання можна, однак це не звільняє продавця від обов’язку провести розрахункову операцію через зареєстрований касовий апарат або програмний РРО.

Закон вимагає, щоб продавець оформлював розрахунок на повну суму покупки та формував розрахунковий документ. За порушення цих вимог передбачена відповідальність.

Водночас для самого покупця чек залишається важливим документом. Саме він підтверджує факт придбання товару і може знадобитися для повернення продукції, обміну, гарантійного ремонту або захисту прав споживача у разі виникнення спору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Україна продукти

Популярні новини

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

Чоловіка затримали під час відпочинку, а наступного дня мобілізували: суд виявив порушення під час ВЛК

08:33, 27 липня 2026 12k
Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

Граничний вік військової служби можуть зменшити з 60 до 55 років: українці вимагають переглянути законодавство

15:22, 27 липня 2026 8k
Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

Чоловіка зупинили, провели «експрес-ВЛК» і одразу відправили до частини: що вирішив суд у справі про мобілізацію за добу

16:01, 26 липня 2026 14k
НАЗК перевірило декларацію посадовця БЕБ Зазулінського, який знайшов 533 тисяч євро «у сейфі батька»

НАЗК перевірило декларацію посадовця БЕБ Зазулінського, який знайшов 533 тисяч євро «у сейфі батька»

14:19, 27 липня 2026 4k
Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

Спір через паркан між сусідами: Верховний Суд пояснив, які обставини не потрібно з'ясовувати для вирішення справи

17:13, 26 липня 2026 12k
Батько заповів будинок доньці, але після її смерті виникла несподівана проблема зі спадщиною: що вирішив суд

Батько заповів будинок доньці, але після її смерті виникла несподівана проблема зі спадщиною: що вирішив суд

18:36, 27 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП відмовила в арешті судді Віталія Дудченка, якого підозрюють у хабарі $2000 за «правильний» розподіл справи

ВРП не дала згоди на арешт голови Берестинського райсуду Харківщини у справі про хабар.

Смертельна ДТП на авто перевізника: ВС пояснив, чому компенсацію платить роботодавець водія, а не власник транспорту

Якщо працівник під час виконання трудових обов’язків завдав шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідальність за таку шкоду може бути покладена на роботодавця на підставі статті 1172 ЦК України.

Податкові наслідки влучань БПЛА: ПДВ та податок на прибуток при ліквідації активів

ДПС пояснила, як бізнесу списати майно, знищене війною, без зайвих податків.

Верховний Суд пояснив, коли ДМС може прийняти декларацію про відмову від громадянства РФ

Самого факту припинення роботи російських дипломатичних установ в Україні недостатньо для подання декларації про відмову від громадянства РФ – Верховний Суд визначив обов’язкову умову.

Медичний канабіс легальний вже 2 роки, але доступ до нього так само обмежений: чому пацієнти досі не можуть легко отримати лікування

Українські пацієнти можуть отримувати препарати на основі канабісу, однак система досі має низку практичних проблем, які намагаються вирішити.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]