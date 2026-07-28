Охорона зупинила на виході з магазину: чи зобов'язані ви показувати чек

Пояснюємо, коли можна не показувати чек і в яких випадках охорона має право викликати поліцію.

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Після оплати товару на виході із супермаркету покупця інколи зупиняє охорона з проханням показати касовий чек. Для багатьох це звична ситуація, однак далеко не всі знають, чи є така вимога обов’язковою до виконання. Законодавство розмежовує внутрішні правила торговельних мереж і повноваження працівників охорони, тому покупцям варто знати, коли вони можуть відмовитися від перевірки, а в яких випадках охорона має право викликати поліцію.

Чи зобов’язаний покупець показувати чек охороні

Українське законодавство не встановлює обов’язку для покупця пред’являти касовий або фіскальний чек на вимогу працівників охорони магазину.

Після оплати товар переходить у власність покупця, а чек лише підтверджує факт проведення розрахункової операції. Відтак перевірка чека на виході можлива лише за добровільною згодою людини.

Як пояснюють юристи, практика перевірки чеків є внутрішньою процедурою окремих торговельних мереж, яка застосовується для контролю можливих помилок касирів, роботи систем безпеки або запобігання втратам. Водночас такі правила не створюють для покупців юридичного обов’язку показувати чек.

Крім того, працівники охорони не є правоохоронцями і не мають повноважень примусово перевіряти документи чи проводити огляд особистих речей.

Чи може охорона оглядати речі покупця

Без добровільної згоди покупця охорона не має права оглядати сумки, пакети чи інші особисті речі.

Такі повноваження належать правоохоронним органам і можуть реалізовуватися лише у випадках та порядку, визначених законом.

Тому вимога показати вміст сумки або покупки без згоди людини не є обов’язковою до виконання лише на підставі прохання працівника магазину.

Коли охорона має право затримати покупця

Охорона не може довільно затримувати відвідувачів магазину.

Передача людини поліції можлива лише у разі, якщо є підстави вважати, що було вчинено правопорушення. Зокрема, це може статися, якщо:

на виході спрацювала протикрадіжна система;

камери відеоспостереження зафіксували можливу крадіжку;

про ймовірне викрадення товару повідомили інші покупці чи працівники магазину.

Саме в таких ситуаціях охорона може викликати поліцію та затримати особу до її прибуття для передачі правоохоронцям.

У яких випадках охоронці можуть викликати поліцію

У Держпродспоживслужбі зазначають, що працівники охорони мають право спостерігати за торговельною залою, у тому числі за допомогою камер відеоспостереження.

Поліцію можуть викликати, якщо:

спрацювала протикрадіжна рамка;

система відеоспостереження зафіксувала можливу крадіжку;

очевидці повідомили охороні про викрадення товару.

При цьому навіть за таких обставин охоронці не наділені правом самостійно проводити обшук речей покупця без його згоди та без участі правоохоронців.

Що робити, якщо не випускають із магазину

Якщо працівники охорони без законних підстав блокують вихід із магазину або змушують показати чек чи особисті речі, покупець має право викликати поліцію для фіксації можливого порушення своїх прав.

Сам по собі факт відмови показати чек не є підставою для обмеження свободи пересування людини.

Чи можна не брати паперовий чек

На касах супермаркетів покупців часто запитують, чи потрібен їм паперовий чек. Відмовитися від його отримання можна, однак це не звільняє продавця від обов’язку провести розрахункову операцію через зареєстрований касовий апарат або програмний РРО.

Закон вимагає, щоб продавець оформлював розрахунок на повну суму покупки та формував розрахунковий документ. За порушення цих вимог передбачена відповідальність.

Водночас для самого покупця чек залишається важливим документом. Саме він підтверджує факт придбання товару і може знадобитися для повернення продукції, обміну, гарантійного ремонту або захисту прав споживача у разі виникнення спору.

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