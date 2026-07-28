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Пенсія для сімей зниклих безвісти: коли можна звернутися та які документи потрібні

13:53, 28 липня 2026 164
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Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають через місяць після внесення даних до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Пенсія для сімей зниклих безвісти: коли можна звернутися та які документи потрібні
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Члени сім’ї особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, можуть оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Право на таку виплату виникає через один місяць після внесення відомостей про зниклу особу до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Хто має право на пенсію

Право на призначення пенсії мають:

  • діти до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою;
  • діти-сироти – до досягнення 23 років незалежно від факту навчання;
  • чоловік, дружина або батьки, які досягли пенсійного віку чи є особами з інвалідністю;
  • непрацюючий член сім’ї, який доглядає за дитиною зниклої безвісти особи до досягнення нею восьмирічного віку;
  • чоловік, дружина або батьки, які втратили основне джерело засобів до існування.

Як оформити виплату

Для призначення пенсії необхідно спочатку отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для цього потрібно звернутися до Міністерства внутрішніх справ. Важливо зробити це не раніше ніж через один місяць після внесення інформації про зникнення особи до реєстру.

Після отримання витягу заявник має звернутися із заявою та необхідними документами до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України.

Які документи необхідно подати

Для оформлення пенсії необхідно надати:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та особи, яка зникла безвісти;
  • витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • свідоцтва про народження дітей (за наявності);
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Подати заяву можна онлайн

Подати заяву на призначення пенсії можна не лише особисто, а й дистанційно. Для цього доступні вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та портал «Дія». Це дає можливість оформити виплату без відвідування сервісного центру.

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