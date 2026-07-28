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Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: НКРЕКП схвалила проєкт порядку

14:20, 28 липня 2026 127
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НКРЕКП схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення.
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: НКРЕКП схвалила проєкт порядку
Фото: 5.ua
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НКРЕКП повідомила, що схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

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Документ розроблено на виконання Закону України № 4777-IX. Він визначає порядок проведення НКРЕКП контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також критерії, за якими Комісія оцінюватиме відповідність тарифних рішень вимогам законодавства та затвердженим методикам.

Проєктом Порядку передбачено проведення планових та позапланових перевірок без виїзду до органів місцевого самоврядування. Аналіз здійснюватиметься на підставі документів, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, використаних під час встановлення тарифів.

«Під час перевірок НКРЕКП оцінюватиме дотримання процедури ухвалення тарифних рішень, відповідність розрахунків вимогам законодавства, обґрунтованість витрат, закладених у тариф, а також повноту документів, на підставі яких його було встановлено.

НКРЕКП запрошує органи місцевого самоврядування, підприємства, профільні асоціації, експертне середовище, громадські організації та всіх заінтересованих учасників долучитися до відкритого обговорення проєкту Порядку й надати свої зауваження та пропозиції.

Усі отримані пропозиції Комісія опрацює відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП та врахує під час підготовки остаточної редакції документа», — йдеться у заяві.

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НКРЕКП вода

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