Бронювання від мобілізації: чотири категорії працівників, які можуть отримати відстрочку

Хто може отримати бронювання від мобілізації: повний перелік і строки відстрочки.

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Під час загальної мобілізації окремі категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку від призову шляхом бронювання. Таке право мають не всі працівники, а лише ті, які відповідають визначеним законом критеріям. Для оформлення бронювання роботодавець повинен пройти встановлену процедуру, а строк дії відстрочки залежить від категорії працівника та підстав, на яких її надано.

Хто підлягає бронюванню

Відповідно до законодавства, бронюванню підлягають:

державні службовці категорії «А» та окремі посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці категорій «Б» і «В» та посадові особи органів місцевого самоврядування — у межах установлених квот;

працівники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання;

працівники підприємств, установ та організацій, визнаних критично важливими для функціонування економіки, життєдіяльності населення або забезпечення потреб Сил оборони.

Як відбувається бронювання

Процедура бронювання передбачає кілька послідовних етапів.

Спочатку підприємство має отримати статус критично важливого або підтвердити наявність мобілізаційного завдання. Після цього формуються списки військовозобов’язаних працівників, які подаються через визначений державою порядок для погодження.

Після погодження списків працівникам надається відстрочка від призову під час мобілізації.

На який строк надається бронювання

Строк дії відстрочки визначається Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року.

Відстрочка не може перевищувати:

строку проведення мобілізації — для військовозобов’язаних, які належать до окремих категорій державних службовців та посадових осіб;

строку дії контракту (договору) на постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, — для працівників підприємств, які виконують відповідні оборонні замовлення;

12 місяців — для окремих категорій працівників підприємств, установ та організацій, визнаних критично важливими для функціонування економіки, життєдіяльності населення або забезпечення потреб Сил оборони;

строку дії договору (контракту) або строку, на який особу обрано (призначено), — для категорій військовозобов’язаних, визначених законодавством.

Окремо Порядок бронювання передбачає можливість тимчасового бронювання строком до 45 календарних днів. Воно застосовується до окремих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які ще не врегулювали питання, пов’язані з військовим обліком. Такий механізм дає змогу завершити необхідні процедури без втрати права на бронювання.

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