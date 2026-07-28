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НБУ вводить пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні»

15:24, 28 липня 2026 172
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Андрій Пишний підкреслив, що ця монета – про пам’ять, яка не стирається з часом.
НБУ вводить пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні»
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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив про введення в обіг нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».

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Він підкреслив, що ця монета – про пам’ять, яка не стирається з часом.

«Вона вшановує військових і цивільних, чиї життя обірвав російський полон, та нагадує про злочини проти українського народу, які не мають строку давності, про системну політику терору, яку росія веде проти України. Ми закарбовуємо цю пам’ять у металі, щоб вона жила не лише в меморіалах чи книгах, але й нагадувала кожному про ціну людської гідності, свободи та життя.

Ми не можемо повернути загиблих, але можемо і повинні зробити все, щоб правда та пам’ять про них залишалися з нами назавжди», — заявив він.

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НБУ полон

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