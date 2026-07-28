  1. У світі

Ілона Маска тягнуть до суду через Grok: депутатка вимагає заборонити створення інтимних дипфейків

15:59, 28 липня 2026 100
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Позивачка просить суд зобов'язати xAI запровадити технічні обмеження, які унеможливлять генерацію сексуалізованих зображень без згоди людини.
Ілона Маска тягнуть до суду через Grok: депутатка вимагає заборонити створення інтимних дипфейків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британська депутатка Джесс Асато, яка представляє правлячу Лейбористську партію, подала позов до компанії xAI Ілона Маска через фальшиві сексуалізовані зображення, створені платформою Grok AI. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Минулого місяця парламентарка заявила, що користувачі створили за допомогою Grok низку підроблених матеріалів із її зображенням. Серед них, за її словами, було й відео, на якому її нібито «обробляють хлороформом та готують до сексуального насильства». За словами Асато, це сталося після того, як вона публічно розкритикувала Ілона Маска та Grok.

Яких рішень вимагає депутатка

Позов подано до Високого суду Лондона за фактами зловживання приватною інформацією та порушення законодавства про захист персональних даних.

Депутатка стверджує, що спосіб розробки та навчання Grok дозволив чат-боту створювати сексуалізований контент.

Згідно із судовими документами, Джесс Асато просить суд зобов’язати xAI впровадити «ефективні та постійні технічні заходи», які унеможливлять створення Grok маніпульованих сексуалізованих зображень із її участю без її згоди.

Її адвокати зазначають, що справа може мати значення для всієї індустрії штучного інтелекту, оскільки, за їхніми словами, раніше законодавство про захист персональних даних і приватності ще не застосовували таким чином до розробника систем штучного інтелекту.

xAI поки не відповіла на позов

Компанія xAI, яка належить Ілону Маску, не надала оперативного коментаря щодо позову.

Також Grok, який працює на платформі соціальної мережі X, не подав відповіді до суду.

У матеріалі зазначається, що Grok уже став предметом регуляторних розслідувань у кількох країнах після критики через можливість створення сексуалізованих зображень людей без їхньої згоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Ілон Маск Велика Британія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави

ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.

Верховний Суд пояснив, чи може спадкоємець вимагати землю, яку вже передали іншому власнику

Позивачка посилалася на судове рішення, яким її матері мали виділити землю, однак ділянка згодом опинилася у власності іншої особи: ВС зобов’язав переглянути справу.

ВРП підтримала кандидатуру Валерія Сопільняка до Одеського апеляційного суду попри зауваження щодо майнових питань

ВРП підтримала призначення Валерія Сопільняка суддею Одеського апеляційного суду.

26 мільйонів судових рішень можуть опинитися «під ударом» через одну назву: у Раді побачили проблему у ЄСІКС

Судові рішення з 2024 року під загрозою скасування: чому ВРП два роки не затверджує положення і як це хочуть змінити через новий законопроєкт 15447.

ВРП відмовила в арешті судді Віталія Дудченка, якого підозрюють у хабарі $2000 за «правильний» розподіл справи

ВРП не дала згоди на арешт голови Берестинського райсуду Харківщини у справі про хабар.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]