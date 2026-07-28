Ілона Маска тягнуть до суду через Grok: депутатка вимагає заборонити створення інтимних дипфейків

Позивачка просить суд зобов'язати xAI запровадити технічні обмеження, які унеможливлять генерацію сексуалізованих зображень без згоди людини.

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Британська депутатка Джесс Асато, яка представляє правлячу Лейбористську партію, подала позов до компанії xAI Ілона Маска через фальшиві сексуалізовані зображення, створені платформою Grok AI. Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця парламентарка заявила, що користувачі створили за допомогою Grok низку підроблених матеріалів із її зображенням. Серед них, за її словами, було й відео, на якому її нібито «обробляють хлороформом та готують до сексуального насильства». За словами Асато, це сталося після того, як вона публічно розкритикувала Ілона Маска та Grok.

Яких рішень вимагає депутатка

Позов подано до Високого суду Лондона за фактами зловживання приватною інформацією та порушення законодавства про захист персональних даних.

Депутатка стверджує, що спосіб розробки та навчання Grok дозволив чат-боту створювати сексуалізований контент.

Згідно із судовими документами, Джесс Асато просить суд зобов’язати xAI впровадити «ефективні та постійні технічні заходи», які унеможливлять створення Grok маніпульованих сексуалізованих зображень із її участю без її згоди.

Її адвокати зазначають, що справа може мати значення для всієї індустрії штучного інтелекту, оскільки, за їхніми словами, раніше законодавство про захист персональних даних і приватності ще не застосовували таким чином до розробника систем штучного інтелекту.

xAI поки не відповіла на позов

Компанія xAI, яка належить Ілону Маску, не надала оперативного коментаря щодо позову.

Також Grok, який працює на платформі соціальної мережі X, не подав відповіді до суду.

У матеріалі зазначається, що Grok уже став предметом регуляторних розслідувань у кількох країнах після критики через можливість створення сексуалізованих зображень людей без їхньої згоди.

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