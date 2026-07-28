  1. В мире

Илона Маска привлекают к суду из-за Grok: депутат требует запретить создание интимных дипфейков

15:59, 28 июля 2026 102
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Истица просит суд обязать xAI ввести технические ограничения, которые сделают невозможной генерацию сексуализированных изображений без согласия человека.
Илона Маска привлекают к суду из-за Grok: депутат требует запретить создание интимных дипфейков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британская депутат Джесс Асато, представляющая правящую Лейбористскую партию, подала иск к компании xAI Илона Маска из-за фальшивых сексуализированных изображений, созданных платформой Grok AI. Об этом сообщает Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В прошлом месяце парламентарий заявила, что пользователи создали с помощью Grok ряд поддельных материалов с её изображением. Среди них, по её словам, было и видео, на котором её якобы «обработывают хлороформом и готовят к сексуальному насилию». По словам Асато, это произошло после того, как она публично раскритиковала Илона Маска и Grok.

Каких решений требует депутат

Иск подан в Высокий суд Лондона по фактам злоупотребления личной информацией и нарушения законодательства о защите персональных данных.

Депутат утверждает, что способ разработки и обучения Grok позволил чат-боту создавать сексуализированный контент.

Согласно судебным документам, Джесс Асато просит суд обязать xAI внедрить «эффективные и постоянные технические меры», которые сделают невозможным создание Grok манипулированных сексуализированных изображений с её участием без её согласия.

Ее адвокаты отмечают, что это дело может иметь значение для всей отрасли искусственного интеллекта, поскольку, по их словам, ранее законодательство о защите персональных данных и конфиденциальности еще не применялось таким образом к разработчику систем искусственного интеллекта.

xAI пока не ответила на иск

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, не предоставила оперативного комментария по поводу иска.

Также Grok, работающий на платформе социальной сети X, не представил ответ в суд.

В материале отмечается, что Grok уже стал предметом регуляторных расследований в нескольких странах после критики из-за возможности создания сексуализированных изображений людей без их согласия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Илон Маск Великобритания

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Истец ссылалась на судебное решение, согласно которому её матери должны были выделить землю, однако участок впоследствии оказался в собственности другого лица: ВС обязал пересмотреть дело.

ВСП поддержал кандидатуру Валерия Сопильняка в Одесский апелляционный суд несмотря на замечания по имущественным вопросам

ВСП поддержал назначение Валерия Сопильняка судьей Одесского апелляционного суда.

26 миллионов судебных решений могут оказаться «под ударом» из-за одного названия: в Раде увидели проблему в ЕСИКС

Судебные решения с 2024 года под угрозой отмены: почему ВСП уже два года не утверждает положение и как это хотят изменить новым законопроектом 15447.

ВСП отказал в аресте судьи Виталия Дудченко, которого подозревают в получении взятки $2000 за «правильное» распределение дела

ВСП не дал согласия на арест председателя Берестинского районного суда Харьковской области по делу о взятке.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]