Илона Маска привлекают к суду из-за Grok: депутат требует запретить создание интимных дипфейков

Истица просит суд обязать xAI ввести технические ограничения, которые сделают невозможной генерацию сексуализированных изображений без согласия человека.

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Британская депутат Джесс Асато, представляющая правящую Лейбористскую партию, подала иск к компании xAI Илона Маска из-за фальшивых сексуализированных изображений, созданных платформой Grok AI. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце парламентарий заявила, что пользователи создали с помощью Grok ряд поддельных материалов с её изображением. Среди них, по её словам, было и видео, на котором её якобы «обработывают хлороформом и готовят к сексуальному насилию». По словам Асато, это произошло после того, как она публично раскритиковала Илона Маска и Grok.

Каких решений требует депутат

Иск подан в Высокий суд Лондона по фактам злоупотребления личной информацией и нарушения законодательства о защите персональных данных.

Депутат утверждает, что способ разработки и обучения Grok позволил чат-боту создавать сексуализированный контент.

Согласно судебным документам, Джесс Асато просит суд обязать xAI внедрить «эффективные и постоянные технические меры», которые сделают невозможным создание Grok манипулированных сексуализированных изображений с её участием без её согласия.

Ее адвокаты отмечают, что это дело может иметь значение для всей отрасли искусственного интеллекта, поскольку, по их словам, ранее законодательство о защите персональных данных и конфиденциальности еще не применялось таким образом к разработчику систем искусственного интеллекта.

xAI пока не ответила на иск

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, не предоставила оперативного комментария по поводу иска.

Также Grok, работающий на платформе социальной сети X, не представил ответ в суд.

В материале отмечается, что Grok уже стал предметом регуляторных расследований в нескольких странах после критики из-за возможности создания сексуализированных изображений людей без их согласия.

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