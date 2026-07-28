Украине катастрофически не хватает 2 млн работников: почему вакансий уже больше, чем людей, и кто спасает рынок труда

Кадровый дефицит затронул 67% работодателей, сдерживает экономику и вынуждает бизнес искать работников среди пенсионеров, ветеранов и женщин.

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Украина столкнулась с острым дефицитом работников, который уже выходит далеко за пределы проблем отдельных работодателей и стал одним из ключевых факторов, сдерживающих экономический рост.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников. В настоящее время, по оценкам Инспекции по вопросам труда и занятости населения, украинскому бизнесу не хватает около 2 млн работников. В то же время значительное количество вакансий остается незаполненным, а спрос на рабочую силу существенно превышает предложение.

Кадровый дефицит стал системной проблемой

По данным исследований, более половины работодателей испытывают нехватку персонала. В 2026 году о кадровом дефиците сообщают около 67% работодателей — это один из самых высоких показателей с начала полномасштабной войны.

Компаниям становится всё сложнее находить работников с необходимой квалификацией, а автоматизация и развитие технологий пока не могут полностью заменить человеческий труд во многих сферах.

Последствиями этой ситуации стали:

вакансий больше, чем кандидатов;

предприятия не могут полноценно масштабировать деятельность;

растут затраты на поиск и удержание персонала;

работники выполняют дополнительную нагрузку;

экономика теряет темпы развития.

Почему в Украине не хватает работников

Эксперты называют ряд причин, приведших к дефициту кадров.

Среди них:

война и мобилизация;

выезд части населения за границу;

демографическое старение;

сокращение трудоспособного населения;

несоответствие навыков кандидатов потребностям работодателей;

безработица, которая не всегда означает наличие необходимой для бизнеса квалификации.

Война значительно ускорила демографические процессы и усугубила дисбаланс на рынке труда. Часть украинцев находится за рубежом, значительное количество граждан служит в Вооруженных силах Украины, в то время как предприятия продолжают нуждаться в новых работниках.

В результате сложилась ситуация, когда рабочие места есть, однако работодатели не могут найти кандидатов с необходимыми профессиональными навыками.

Кого бизнес активнее привлекает к работе

Из-за кадрового дефицита работодатели всё чаще пересматривают традиционные подходы к найму, отмечают в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

В 2025–2026 годах бизнес активнее трудоустраивает:

людей старшего возраста;

людей с инвалидностью;

ветеранов и участников боевых действий;

женщин в профессиях, которые ранее считались преимущественно мужскими.

Женщины всё чаще работают водителями троллейбусов и трамваев, операторами погрузчиков, дальнобойщицами и представительницами других профессий, где раньше преобладали мужчины.

Это свидетельствует о постепенном изменении рынка труда, где работодатели всё больше ориентируются на профессиональные навыки, а не на устоявшиеся стереотипы.

Люди в возрасте 60+ остаются важным резервом

Одним из крупнейших резервов для преодоления кадрового дефицита эксперты называют работников старшего возраста.

В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров, значительная часть которых обладает профессиональным опытом, необходимыми знаниями и готовностью продолжать работать.

В то же время люди в возрасте 60+ нередко сталкиваются с возрастными стереотипами. Работодатели могут сомневаться в их способности быстро осваивать новые технологии или работать в современном темпе.

Для более активного привлечения этой категории работников предлагается:

развивать программы профессионального обучения и переквалификации;

обеспечить возможность обучения на протяжении всей жизни;

вводить гибкие режимы работы;

адаптировать рабочие места;

бороться с возрастной дискриминацией;

создавать экономические стимулы для работодателей.

В Инспекции по вопросам труда подчеркивают, что трудоустройство людей старшего возраста — это не только вопрос социальной защиты, но и важный ресурс для экономики.

Нехватку работников ощущает и государственный сектор

Кадровый кризис коснулся не только бизнеса. Государственные органы также сталкиваются с сокращением персонала.

В настоящее время в Украине работают около 154,9 тысячи государственных служащих, тогда как до начала полномасштабного вторжения их было 171,5 тысячи.

Более 4,6 тысячи государственных служащих сейчас находятся на фронте, а их функции часто выполняют другие работники.

Это приводит к:

увеличению нагрузки;

профессиональному выгоранию;

переутомлению;

трудности с выполнением новых задач.

Дополнительное давление создают процессы евроинтеграции, адаптация украинского законодательства к праву Европейского Союза и необходимость реализации новых государственных политик.

Почему молодежь не задерживается на государственной службе

Как отмечают в Инспекции по вопросам труда, одной из главных проблем государственного сектора остается привлечение молодых специалистов.

Начальный должностной оклад работника без стажа государственной службы может составлять всего 9–10 тысяч гривен, что значительно затрудняет конкуренцию с частным сектором.

Из-за этого многие молодые специалисты уходят с государственной службы уже в течение первого года работы.

Для изменения ситуации введена новая модель оплаты труда, согласно которой около 70% дохода государственного служащего должно составлять должностное вознаграждение, а до 30% — премии.

Также обсуждается возможность установления доплаты в размере 50% за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Отдельным направлением остается сближение уровня оплаты труда государственных служащих с зарплатами в частном секторе, хотя реализация таких изменений зависит от финансовых возможностей государственного бюджета.

Спрос на удаленную работу превышает предложение

Война, релокация, ситуация с безопасностью и потребность в гибком графике способствовали росту популярности удаленной работы.

В то же время лишь около 7 % вакансий сегодня предусматривают удаленный формат работы.

Эксперты отмечают, что потенциал удаленной и гибридной занятости еще далеко не исчерпан.

Такой формат работы может оказаться особенно важным для людей с инвалидностью, родителей маленьких детей, внутренне перемещенных лиц и работников старшего возраста.

Какие меры могут помочь преодолеть кадровый дефицит

Специалисты Инспекции по вопросам труда отмечают, что универсального решения этой проблемы не существует.

Среди основных направлений называют:

профессиональное обучение и переквалификацию в соответствии с потребностями рынка;

развитие образования на протяжении всей жизни;

более активное привлечение людей старшего возраста;

трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью с надлежащей адаптацией рабочих мест;

расширение возможностей для женщин в различных профессиях;

развитие дистанционной и гибридной работы;

повышение привлекательности государственной службы за счет конкурентоспособной оплаты труда и понятных карьерных перспектив;

экономические стимулы для работодателей, трудоустраивающих людей из категорий, которые традиционно сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Кадровый дефицит становится долгосрочным вызовом

Как отмечают в Инспекции по вопросам труда и занятости населения, Украина уже оказалась в условиях, когда работодатели вынуждены конкурировать за работников.

В таких условиях недостаточно просто создавать новые рабочие места. Необходимо создавать условия, при которых люди будут иметь возможность и мотивацию работать, осваивать новые профессии, возвращаться на рынок труда, продолжать трудовую деятельность после 60 лет или работать удаленно.

Кадровый дефицит всё больше приобретает черты долгосрочной проблемы, связанной с демографическими изменениями, миграцией населения, трансформацией экономики и изменениями на рынке труда. От того, насколько эффективно Украина сможет использовать имеющийся кадровый потенциал, будут зависеть темпы экономического восстановления и дальнейшего развития государства.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» анализировала, кого больше всего ищут работодатели в Украине и где зарплаты достигают 150 тысяч гривен.

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