Когда ТЦК может объявить в розыск: названы три основные причины

Окончание отсрочки само по себе не является основанием для розыска — объясняем, в каких случаях ТЦК имеет право инициировать такую процедуру.

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Само по себе окончание отсрочки от мобилизации не означает, что военнообязанного автоматически объявят в розыск. Такой статус может появиться только в случае нарушения правил воинского учета. Стало известно, в каких случаях территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеет право инициировать розыск гражданина и почему завершение обучения не является основанием для этого.

Когда ТЦК может объявить гражданина в розыск

Объявление в розыск является одной из мер, которые применяются территориальными центрами комплектования в отношении лиц, нарушивших правила воинского учета.

При этом розыск не является первичной санкцией. Его могут инициировать после того, как будет зафиксировано нарушение правил воинского учета и не будет выполнено первое требование ТЦК — уплатить наложенный штраф.

Могут ли объявить в розыск после окончания отсрочки

Юристы отмечают, что окончание отсрочки, предоставленной на период обучения, само по себе не приводит к автоматическому получению статуса «в розыске» в приложении «Резерв+».

Такой статус обычно появляется только в случае нарушения правил воинского учета, а не из-за окончания обучения или утраты права на отсрочку.

Три основные причины объявления в розыск ТЦК

По разъяснению юристов, наиболее распространенными основаниями для объявления гражданина в розыск являются:

лицо не состоит на воинском учете в своем ТЦК и СП;

игнорирование повесток, в частности для уточнения военно-учетных данных;

отсутствие у ТЦК актуальной информации о месте проживания либо документально подтвержденных оснований для отсрочки.

Именно эти обстоятельства могут стать основанием для появления статуса «в розыске», тогда как факт окончания обучения или прекращения отсрочки автоматически к такому решению не приводит.

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