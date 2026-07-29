Почти 90 заявлений о давлении на судей: ВСП отреагировал на 31 случай вмешательства в правосудие

ВСП за полгода рассмотрел 90 сообщений о вмешательстве в деятельность судей и 12 ходатайств об отстранении судей/

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В Высший совет правосудия в течение января–июня 2026 года поступило 88 сообщений судей о вмешательстве в профессиональную деятельность при осуществлении правосудия, нарушении гарантий независимости судей или действиях, которые могут подрывать авторитет правосудия.

С учетом сообщений, поступивших ранее, с начала года ВСП рассмотрел в общей сложности 90 таких обращений.

По результатам рассмотрения 38 сообщений о вмешательстве в деятельность судей Высший совет правосудия принял 31 решение о принятии мер реагирования.

В частности, ВСП обращался в органы прокуратуры и правопорядка с запросами о предоставлении информации о раскрытии и расследовании соответствующих преступлений, а также вносил представления в органы или должностным лицам об установлении и привлечении к ответственности лиц, допустивших такие действия или бездействие.

В то же время, рассмотрев 47 сообщений судей, Совет принял 18 решений об утверждении 40 заключений членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Еще 5 сообщений были оставлены без рассмотрения.

Кроме того, в пределах своих полномочий ВСП в первом полугодии 2026 года принял 8 решений о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия по собственной инициативе.

В соответствии со статьей 376 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения является уголовным правонарушением.

ВСП рассмотрел ходатайства об отстранении судей

Отдельно в течение января–июня 2026 года в Высший совет правосудия поступило 12 ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судей от осуществления правосудия.

Среди них:

8 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

4 ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Также в ВСП поступило одно представление о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей. По результатам рассмотрения этого вопроса Совет предоставил соответствующее согласие.

По итогам рассмотрения ходатайств Офиса Генерального прокурора ВСП принял:

8 решений об удовлетворении ходатайств о временном отстранении судей от осуществления правосудия;

2 решения об удовлетворении ходатайств о продлении срока такого отстранения;

2 решения о возвращении без рассмотрения ходатайств о продлении срока временного отстранения.

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