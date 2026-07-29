Экс-судья Шевченковского райсуда предстанет перед судом из-за конфликта со стрельбой в Киеве
Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Шевченковского районного суда города Киева, которому инкриминируют хулиганство с применением оружия.
По данным следствия, происшествие произошло в начале мая 2026 года во дворе одного из домов в Киеве. На тот момент мужчина занимал должность судьи. Между ним и другими людьми возник конфликт после того, как ему сделали замечание из-за того, что он громко слушал российскую музыку.
Как установили правоохранители, в ответ судья начал выражаться нецензурной бранью, вышел из автомобиля с оружием, привел его в боевую готовность и направил в сторону людей, находившихся рядом. На просьбы прекратить конфликт он, по версии следствия, не реагировал.
Один из мужчин пытался повалить его на землю, чтобы отобрать оружие. В этот момент обвиняемый, как отмечается, успел произвести три неприцельных выстрела, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Действия бывшего судьи квалифицированы как хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Офис Генерального прокурора не называл имя судьи, которому было сообщено о подозрении. В то же время 7 мая 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева Кирилла Кормушина.
Основанием для увольнения стала подача судьей заявления об отставке.
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