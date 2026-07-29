Перевод в другую часть без бумажных рапортов: как работает Армия+, сроки рассмотрения и основания для отказа

Военнослужащие могут изменить место прохождения службы не только по решению командования, но и по собственной инициативе, если для этого есть законные основания.

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Полномасштабная война изменила не только систему комплектования Вооруженных сил Украины, но и подход к кадровой политике. Если раньше перевод между воинскими частями часто зависел от длительного бумажного согласования, то сегодня значительная часть процедур осуществляется в электронном формате.

В то же время, каждый случай оценивается индивидуально, с учетом потребностей обороны государства, состояния здоровья военнослужащего и других определенных законом обстоятельств. Практически процедура перевода призвана отыскать баланс меж интересами военной службы и правами самого военного.

Кто имеет право перевестись в другую воинскую часть, или распространяется право на военных, которые находятся в СЗЧ и как обжаловать отказ в переводе – об этом подробнее в материале «Судебно-юридической газеты».

Кто имеет право на перевод

Действующий порядок разрешает изменение места прохождения службы только в определенных законодательством случаях. Это касается военнослужащих, которые планируют перейти из тыловых подразделений в боевые или из одной боевой воинской части в другую.

Отдельным основанием для перевода есть состояние здоровья. Если военно-врачебная комиссия установила ограничения по прохождению службы, а в нынешней воинской части отсутствует соответствующая должность, военнослужащего могут перевести в другое подразделение, где есть возможность исполнять служебные обязанности согласно заключению ВЛК.

Кроме того, законодательство предусматривает возможность перемещения между подразделениями Национальной гвардии Украины, а также перевод между Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией. Однако для таких случаев действуют отдельные правила, а сроки рассмотрения документов длиннее.

Однако, если военнослужащий проходит службу в своей части менее шести месяцев или уже пользовался механизмом электронного перевода в течение последнего года – он не может воспользоваться правом на перевод.

Исключения предусмотрены только для отдельных категорий, например, если основанием является заключение военно-врачебной комиссии.

Как подать рапорт на перевод

Сегодня военнослужащие могут воспользоваться цифровым механизмом подачи документов через мобильное приложение «Армия+». Чтобы подать рапорт, нужно заполнить электронную форму. В ней следует отметить: основание перевода, информацию о желаемом месте прохождения службы, а также добавить документы, подтверждающие право на смену воинской части.

Одним из ключевых документов является рекомендательное письмо (так называемое «отношение») от воинской части, к которой планируется перевести военнослужащий. Этот документ подтверждает наличие вакантной должности и готовность нового подразделения принять военного на службу.

К рапорту нужно добавить копии военно-учетных документов, а в отдельных случаях – заключение военно-врачебной комиссии, документы об образовании или другие материалы, необходимые для подтверждения соответствия будущей должности.

Когда нужно согласование командира и как происходит рассмотрение рапорта

Несмотря на цифровизацию процедуры, вопрос согласования командования продолжает оставаться одним из ключевых этапов перевода. Однако действующее законодательство уже не требует такого согласования во всех случаях. В частности, командир не может заблокировать перевод военнослужащего, если тот переходит из одной боевой воинской части в другую боевую часть.

Аналогичное правило действует для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые переводятся из тыловых подразделений или учебных центров в боевые части. Именно эти изменения стали одним из наиболее ожидаемых решений, ведь они позволяют быстрее доукомплектовывать подразделения, непосредственно выполняющие боевые задания.

Но существуют случаи, когда согласование командира все же остается обязательным. В первую очередь это касается офицерского состава, а также военнослужащих, которые переводятся между тыловыми воинскими частями или занимают должности, влияющие на боеспособность подразделения. К таким должностям могут относиться:

командиры подразделений

старшины

военные связисты

отдельные категории водителей

авиационные специалисты

инструкторы

специалисты артиллерийских, автобронетанковых и зенитных подразделений.

Если согласование обязательно, командир должен не просто отказать или согласовать рапорт, но и обосновать свое решение. Формальный отказ без указания причин не отвечает требованиям действующего законодательства.

Как Кадровый центр проверяет документы

После поступления рапорта все материалы проверяет Кадровый центр Вооруженных сил Украины или соответствующее кадровое подразделение Национальной гвардии Украины. Для перевода в рамках ВСУ или Национальной гвардии такая проверка длится до 72 часов.

Если документы отвечают требованиям, кадровый орган готовит приказ о перемещении и передает его на подпись уполномоченному должностному лицу. Приказ должен быть подписан в течение 24 часов после завершения проверки. После того, как приказ поступил в вашу воинскую часть у нее есть 20 дней на перевод военного. Для НГУ этот срок составляет один месяц.

В случае перевода между разными военными формированиями – например, из ВСУ в Национальную гвардию или наоборот – процедура сложнее, ведь участие в ней принимают уже два ведомства. В таком случае срок рассмотрения документов может составлять 14 дней, поскольку первоначально решение принимает кадровый орган одного ведомства, после чего документы передаются другому для согласования и подготовки соответствующего приказа.

После того, как приказ был подписан, военнослужащий получает уведомление о дате и номере документа. После того, как приказ поступил в воинскую часть, у нее есть месяц на перевод военного.

Если приказ не выполняется

Практика свидетельствует, что больше проблем возникает уже после издания приказа о переводе. Несмотря на то, что решение кадрового органа обязательно для выполнения, отдельные командиры могут затягивать процедуру исключения военнослужащего из списков личного состава.

Действующие правила устанавливают конкретные сроки выполнения приказов. Для военнослужащих Вооруженных сил Украины перевод должен быть реализован не позднее чем через 20 дней после поступления приказа в воинскую часть.

В Национальной гвардии, а также во время межведомственных переводов, этот срок может достигать примерно одного месяца. Если определенные сроки истекли, а военнослужащий фактически не может выбыть в новое место службы, он имеет право обратиться в профильные органы с жалобой. Для военнослужащих ВСУ предусмотрена возможность обращения в Главное управление защиты прав военнослужащих Министерства обороны Украины – mpdmod.gov.ua, а для военнослужащих Национальной гвардии – на соответствующие горячие линии МВД или НГУ – (044) 249-27-82 или (044) 226-22-52.

Важно помнить, что после издания приказа у командира воинской части нет дискреционных полномочий отменить или самостоятельно приостановить перевод. Если решение принято в установленном порядке, оно подлежит исполнению всеми должностными лицами.

Когда могут отказать в переводе

Несмотря на цифровизацию процедуры, автоматическое право на смену места службы не существует. Каждый рапорт проходит проверку, а решение принимается на основе интересов обороны государства, кадровой потребности и соблюдения установленных требований. Отказать в переводе могут в случае, если:

военнослужащий прослужил в текущей воинской части менее шести месяцев (кроме случаев перевода по заключению военно-врачебной комиссии или отдельных случаев возвращения после СЗЧ, предусмотренных законодательством)

предварительный перевод через приложение «Армия+» состоялся менее года назад

в рапорт не добавлен полный пакет документов

документы содержат ошибки или невозможно идентифицировать информацию из-за низкого качества сканкопий

военнослужащий просит о переводе по процедуре, не предусмотренной действующим порядком

командир не согласовал перемещение в случаях, когда его согласование обязательно.

Для отдельных категорий военнослужащих Национальной гвардии Украины и во время перевода между ВСУ и НГУ перечень оснований шире. В частности, перевод могут не согласовать, если военнослужащий: входит в состав подразделения, выполняющего боевые задания, занимает критически важную для боевой готовности должность, находится в командировке, отпуске или проходит лечение, отстранен от исполнения служебных обязанностей, находится под действием меры пресечения в уголовном производстве. дезертира, является фигурантом служебного расследования по поводу отказа выполнить приказ.

При этом закон прямо устанавливает: отказывать по другим причинам государственные органы не вправе.

Можно ли перевестись, если военнослужащий находится в СЗЧ

Действующий порядок предусматривает такую ​​возможность, но только для отдельной категории военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Речь идет о лицах, которые самовольно покинули воинскую часть и не вернулись до 10 мая 2025 года. Для них законодательство предусмотрело отдельный механизм возвращения в службу через приложение «Армия+».

Сначала следует подать рапорт о возвращении после СЗЧ. Только после урегулирования этого вопроса военнослужащий может воспользоваться процедурой смены места прохождения службы. Такой подход призван не только вернуть людей к исполнению воинского долга, но и дать возможность продлить службу в подразделении, где военный будет более мотивированным и сможет эффективнее выполнять свои задачи.

Механизм перевода в другую воинскую часть сегодня стал более понятным, чем несколько лет назад. Электронный рапорт, четкие сроки рассмотрения и определенный список документов позволяют сократить время ожидания и сделать процедуру более прозрачной.

Перед представлением рапорта следует внимательно проверить основания, подготовить необходимые документы и убедиться, что выбрана процедура соответствует требованиям законодательства. Это поможет избежать отказа и значительно ускорит рассмотрение вопроса.

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