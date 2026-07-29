Пенсии в августе 2026: кто получит выплаты в первую очередь и в какие даты

Некоторые украинские пенсионеры в августе 2026 года получат выплаты в первую очередь, а остальные пенсии будут поступать в соответствии с установленным графиком с 4 по 25 августа.

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В августе 2026 года часть украинских пенсионеров получит пенсионные выплаты раньше остальных. Речь идет об участниках боевых действий, лицах с инвалидностью вследствие войны, семьях погибших защитников и защитниц Украины, а также гражданах, имеющих особые заслуги перед государством.

Для них финансирование пенсий завершат до 10 августа. В то же время для большинства пенсионеров выплаты будут осуществляться в обычные сроки — с 4 по 25 августа через банки или АО «Укрпочта». Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Там пояснили, что график выплат в августе остается неизменным. Первоочередное финансирование традиционно предусмотрено для отдельных категорий граждан, определенных законодательством.

К ним относятся:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

лица, имеющие особые заслуги перед Украиной.

Именно эти категории пенсионеров обычно получают средства до 10 числа месяца. Для остальных получателей пенсий выплаты будут осуществляться в соответствии с утвержденным графиком — в период с 4 по 25 августа.

Дата зачисления средств определяется индивидуально для каждого пенсионера. Получить пенсию можно на банковский счет или через АО «Укрпочта» — в зависимости от выбранного способа выплаты.

Как проверить дату выплаты

Узнать, когда именно будет начислена пенсия, можно несколькими способами. Для этого следует обратиться:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

на горячую линию ПФУ;

в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для отдельных пенсионеров предусмотрена доставка выплат по месту жительства. Такой возможностью могут воспользоваться лица с инвалидностью I группы, а также граждане, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Чтобы оформить доставку пенсии на дом, необходимо подать письменное заявление. Если пенсию выплачивает «Укрпочта», получатель может самостоятельно выбрать, получать средства в почтовом отделении или воспользоваться услугой доставки по домашнему адресу.

Можно ли получать пенсию через доверенное лицо

Украинское законодательство предусматривает возможность получения пенсии через представителя по доверенности. В то же время, если такая доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно подтверждать свое желание и дальше получать выплаты через уполномоченное лицо.

Таким образом, общий порядок выплаты пенсий в августе не изменится. В то же время ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и другие определенные законом категории традиционно получат свои пенсии раньше благодаря механизму первоочередного финансирования.

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