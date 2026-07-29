  1. В Украине

РРО в 2026 году: какие ошибки предпринимателей приводят к штрафам в размере всей выручки

10:01, 29 июля 2026 149
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За непроведение операции через кассу или невыдачу чека предпринимателям грозят штрафы до 150 % стоимости товара или услуги.
РРО в 2026 году: какие ошибки предпринимателей приводят к штрафам в размере всей выручки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году к субъектам хозяйствования будут применяться полные финансовые санкции за нарушение правил использования РРО, программных РРО и расчетных книг. За первое нарушение штраф составляет 100% стоимости проданных товаров или услуг с нарушением, а за каждое последующее — 150%.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За какие нарушения налагаются штрафы

Главное управление ГНС в Полтавской области обращает внимание субъектов хозяйствования на необходимость соблюдения требований Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Финансовая ответственность применяется в случае:

  • проведения расчетных операций через РРО, программный РРО или расчетные книжки на неполную сумму стоимости проданных товаров или оказанных услуг;
  • непроведения расчетных операций через РРО или ПРРО с фискальным режимом работы;
  • невыдачи покупателю расчетного документа в бумажной или электронной форме;
  • проведения расчетной операции без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте.

Какие штрафы действуют в 2026 году

С 1 августа 2025 года завершился период действия временного снижения штрафов для отдельных категорий индивидуальных предпринимателей.

В 2026 году за нарушение правил применения РРО и ПРРО ко всем субъектам хозяйствования применяются штрафные санкции в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Украины № 265/95-ВР:

  • 100 % стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг — за нарушение, совершенное впервые;
  • 150 % стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг — за каждое последующее нарушение.

Льготный период завершился

Ранее, с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, для физических лиц — предпринимателей, работающих по единому налогу, которые не были плательщиками НДС и не продавали отдельные категории товаров, действовали сниженные размеры штрафов — 25% за первое нарушение и 50% за повторные нарушения.

Однако с 1 августа 2025 года эти временные нормы утратили силу, поэтому сейчас ко всем субъектам хозяйствования применяются полные размеры финансовой ответственности.

Соблюдение правил проведения расчетных операций, использование зарегистрированных РРО или ПРРО и выдача покупателям соответствующих чеков позволяют избежать применения штрафных санкций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая штраф / штрафы РРО ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

График отпусков, переводы и доплаты: Минюст унифицировал 42 типовых документа

Приказ устанавливает единые требования к оформлению кадровых документов — от обязательных реквизитов до порядка их подписания, согласования и регистрации.

Большая Палата ВС: ВСП незаконно лишила судью права обжаловать дисциплинарное определение

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что формальное название акта не может лишить судью права на защиту: если определение содержит вывод о дисциплинарном проступке, оно подлежит обжалованию.

ВС запретил оставлять имущество плательщика алиментов под арестом только из-за риска возникновения нового долга

Если задолженность по уплате алиментов погашена, а исполнение решения обеспечивается удержаниями из заработной платы, государственный исполнитель обязан снять арест с имущества должника — ВС.

Арендаторов могут попросить освободить квартиру даже при своевременной оплате: когда это законно, а когда нужно защитить свои права

Владелец жилья не всегда может требовать немедленного выселения арендатора, ведь порядок прекращения аренды, сроки увольнения квартиры и основания для выселения четко определены Гражданским кодексом Украины, а в отдельных случаях – только суд имеет право поставить точку в споре.

Суды больше не смогут игнорировать заявления об онлайн-заседаниях: в Раде зарегистрировали законопроект

Новые изменения в процессуальные кодексы гарантируют участие в заседании из любой точки мира.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]