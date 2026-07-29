РРО в 2026 году: какие ошибки предпринимателей приводят к штрафам в размере всей выручки

За непроведение операции через кассу или невыдачу чека предпринимателям грозят штрафы до 150 % стоимости товара или услуги.

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В 2026 году к субъектам хозяйствования будут применяться полные финансовые санкции за нарушение правил использования РРО, программных РРО и расчетных книг. За первое нарушение штраф составляет 100% стоимости проданных товаров или услуг с нарушением, а за каждое последующее — 150%.

За какие нарушения налагаются штрафы

Главное управление ГНС в Полтавской области обращает внимание субъектов хозяйствования на необходимость соблюдения требований Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Финансовая ответственность применяется в случае:

проведения расчетных операций через РРО, программный РРО или расчетные книжки на неполную сумму стоимости проданных товаров или оказанных услуг;

непроведения расчетных операций через РРО или ПРРО с фискальным режимом работы;

невыдачи покупателю расчетного документа в бумажной или электронной форме;

проведения расчетной операции без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте.

Какие штрафы действуют в 2026 году

С 1 августа 2025 года завершился период действия временного снижения штрафов для отдельных категорий индивидуальных предпринимателей.

В 2026 году за нарушение правил применения РРО и ПРРО ко всем субъектам хозяйствования применяются штрафные санкции в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Украины № 265/95-ВР:

100 % стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг — за нарушение, совершенное впервые;

150 % стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг — за каждое последующее нарушение.

Льготный период завершился

Ранее, с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, для физических лиц — предпринимателей, работающих по единому налогу, которые не были плательщиками НДС и не продавали отдельные категории товаров, действовали сниженные размеры штрафов — 25% за первое нарушение и 50% за повторные нарушения.

Однако с 1 августа 2025 года эти временные нормы утратили силу, поэтому сейчас ко всем субъектам хозяйствования применяются полные размеры финансовой ответственности.

Соблюдение правил проведения расчетных операций, использование зарегистрированных РРО или ПРРО и выдача покупателям соответствующих чеков позволяют избежать применения штрафных санкций.

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