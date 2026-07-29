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Продажа автомобиля юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю: кто уплачивает налоги и как определяется сумма

08:35, 29 июля 2026 139
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Если покупателем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именно он выполняет функции налогового агента и перечисляет обязательные платежи.
Продажа автомобиля юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю: кто уплачивает налоги и как определяется сумма
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Если физическое лицо продает транспортное средство юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именно покупатель выступает в качестве налогового агента. Он обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор в тех случаях, когда они подлежат уплате. Размер налогов зависит от вида транспортного средства и количества его продаж в течение календарного года.

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Покупатель автомобиля выполняет обязанности налогового агента

При продаже физическим лицом транспортного средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю именно покупатель обязан выполнять функции налогового агента.

Он должен удержать из дохода продавца и перечислить в бюджет соответствующие налоги — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, если в соответствии с законодательством они подлежат уплате.

Размер налоговых обязательств зависит от вида продаваемого транспортного средства, а также от того, какой по счету является продажа такого имущества физическим лицом в течение календарного года.

Продавец должен сообщить о количестве продаж

Для правильного определения ставки налогообложения продавец должен предоставить информацию о порядке продажи транспортного средства.

Такие сведения указываются в договоре купли-продажи или могут быть представлены в отдельном заявлении.

Именно на основании этой информации налоговый агент определяет, подлежит ли операция налогообложению и какую сумму налогов необходимо удержать.

Требования Налогового кодекса Украины

В соответствии с пунктом 173.3 статьи 173 Налогового кодекса Украины, если стороной договора купли-продажи объекта движимого имущества является юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, такое лицо считается налоговым агентом налогоплательщика.

В таком случае покупатель обязан выполнять все функции налогового агента, определенные разделом IV Налогового кодекса Украины.

Налоговый агент удерживает налоги по ставкам, установленным в соответствии с пунктами 173.1 или 173.2 статьи 173 НКУ, с учетом информации о порядке продажи движимого имущества, которую продавец указывает в договоре купли-продажи или отдельном заявлении.

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