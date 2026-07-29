Продажа автомобиля юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю: кто уплачивает налоги и как определяется сумма

Если покупателем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именно он выполняет функции налогового агента и перечисляет обязательные платежи.

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Если физическое лицо продает транспортное средство юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именно покупатель выступает в качестве налогового агента. Он обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор в тех случаях, когда они подлежат уплате. Размер налогов зависит от вида транспортного средства и количества его продаж в течение календарного года.

Покупатель автомобиля выполняет обязанности налогового агента

При продаже физическим лицом транспортного средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю именно покупатель обязан выполнять функции налогового агента.

Он должен удержать из дохода продавца и перечислить в бюджет соответствующие налоги — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, если в соответствии с законодательством они подлежат уплате.

Размер налоговых обязательств зависит от вида продаваемого транспортного средства, а также от того, какой по счету является продажа такого имущества физическим лицом в течение календарного года.

Продавец должен сообщить о количестве продаж

Для правильного определения ставки налогообложения продавец должен предоставить информацию о порядке продажи транспортного средства.

Такие сведения указываются в договоре купли-продажи или могут быть представлены в отдельном заявлении.

Именно на основании этой информации налоговый агент определяет, подлежит ли операция налогообложению и какую сумму налогов необходимо удержать.

Требования Налогового кодекса Украины

В соответствии с пунктом 173.3 статьи 173 Налогового кодекса Украины, если стороной договора купли-продажи объекта движимого имущества является юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, такое лицо считается налоговым агентом налогоплательщика.

В таком случае покупатель обязан выполнять все функции налогового агента, определенные разделом IV Налогового кодекса Украины.

Налоговый агент удерживает налоги по ставкам, установленным в соответствии с пунктами 173.1 или 173.2 статьи 173 НКУ, с учетом информации о порядке продажи движимого имущества, которую продавец указывает в договоре купли-продажи или отдельном заявлении.

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