Работа до 18 лет: при каких условиях несовершеннолетние получают полную зарплату

Несовершеннолетние хотя и работают меньше, но зарплату получают как взрослые при полной продолжительности рабочего времени.

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Несовершеннолетние работники в Украине имеют право на оплату труда на уровне совершеннолетних, несмотря на сокращенную продолжительность рабочего времени. Такие гарантии предусмотрены трудовым законодательством, напомнили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Согласно статье 187 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), лица в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним работникам. При этом они пользуются дополнительными льготами в сфере охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда.

В соответствии со статьей 194 КЗоТ заработная плата работникам младше 18 лет при сокращенной продолжительности рабочего времени выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующей категории при полной продолжительности рабочего дня.

Если работник получает заработную плату по сдельной системе, оплата производится по тем же сдельным расценкам, что и для взрослых работников. Кроме того, работодатель обязан осуществить доплату за разницу между сокращенной и полной продолжительностью рабочего времени.

Отдельные правила действуют для учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования, которые работают в свободное от учебы время. Согласно части второй статьи 194 КЗоТ, их труд оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. При этом работодатели могут за собственные средства устанавливать таким работникам дополнительные доплаты к заработной плате.

В Гоструде подчеркивают, что сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних не является основанием для уменьшения уровня оплаты труда, если речь идет о работниках, трудоустроенных по трудовому договору на условиях, определенных законодательством. Основные гарантии закреплены статьями 51, 187 и 194 Кодекса законов о труде Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законодательство предусматривает особые условия труда для несовершеннолетних работников — от ограничений по продолжительности рабочего времени до запрета на выполнение опасных работ.

Несовершеннолетние могут работать, однако для них установлены специальные гарантии и ограничения. Основные правила, касающиеся трудоустройства, рабочего времени, оплаты труда, отпусков и увольнения, разъяснены в материалах об особенностях труда несовершеннолетних.