Не только у окна: какие места в самолете лучше выбирать

Место у окна идеально подходит тем, кто любит спать во время полета.

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Выбор места в самолете может существенно повлиять на комфорт во время путешествия. Опытный бортпроводник советует обращать внимание не только на расположение у окна или прохода, но и на то, в какой части салона находится кресло.

По словам специалиста, лучшим вариантом для большинства пассажиров являются места перед крылом — примерно в первой трети самолета. Эта часть салона обычно тише, а после посадки позволяет быстрее покинуть самолет. Кроме того, здесь меньше ощущается турбулентность, что особенно важно для людей, которые тяжело переносят полеты.

Выбор между местом у окна и у прохода зависит от личных предпочтений. Пассажирам, которые планируют спать во время перелета, рекомендуется бронировать место у окна. Оно позволяет опереться на стенку самолета и не вставать каждый раз, когда соседям нужно выйти в проход.

Тем, кто часто встает, любит размяться или не хочет беспокоить других пассажиров, больше подойдет место у прохода. Оно также обеспечивает более удобный доступ к выходу и туалету.

Отдельное внимание эксперт обратил на места возле аварийных выходов. Они отличаются увеличенным пространством для ног, однако занимать их могут не все пассажиры. Люди, сидящие на этих местах, должны быть готовы при необходимости помочь экипажу в случае чрезвычайной ситуации.

Именно поэтому пассажиров, которые путешествуют с маленькими детьми, имеют ограниченную подвижность, медицинские противопоказания или не способны выполнить необходимые инструкции экипажа, могут пересадить на другие места.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.