Не лише біля вікна: які місця в літаку найкраще обирати

Місце біля вікна ідеально підходить тим, хто любить спати під час польоту.

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Вибір місця в літаку може суттєво вплинути на комфорт під час подорожі. Досвідчений бортпровідник радить звертати увагу не лише на розташування біля вікна чи проходу, а й на частину салону, де знаходиться крісло.

За словами фахівця, найкращим варіантом для більшості пасажирів є місця перед крилом — приблизно в першій третині літака. Саме ця зона зазвичай тихіша, а після приземлення дозволяє швидше залишити салон. Крім того, тут менше відчувається турбулентність, що особливо важливо для людей, які погано переносять політ.

Вибір між місцем біля вікна та проходу залежить від особистих потреб. Пасажирам, які планують спати під час перельоту, рекомендують бронювати місце біля вікна. Воно дозволяє спертися на стінку літака та не вставати щоразу, коли сусіди виходять у прохід.

Тим, хто часто встає, любить розім’ятися або не хоче турбувати інших пасажирів, більше підійде місце біля проходу. Воно також забезпечує швидший доступ до виходу та туалету.

Окрему увагу експерт звернув на місця біля аварійних виходів. Вони мають збільшений простір для ніг, однак сидіти там можуть не всі. Пасажири на цих місцях повинні бути готові за потреби допомогти екіпажу під час надзвичайної ситуації.

Саме тому людей, які подорожують із маленькими дітьми, мають обмежену рухливість, медичні протипоказання або не можуть виконати необхідні інструкції екіпажу, можуть пересадити на інші місця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.