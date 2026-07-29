Робота до 18 років: за яких умов неповнолітні отримують повну зарплату

Неповнолітні хоча й працюють менше, проте зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.

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Неповнолітні працівники в Україні мають право на оплату праці на рівні повнолітніх, навіть попри скорочену тривалість робочого часу. Такі гарантії передбачені трудовим законодавством, нагадали у Державній службі України з питань праці.

Відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (КЗпП), особи віком від 14 до 18 років у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх працівників. Водночас вони користуються додатковими пільгами у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та інших умов праці.

Згідно зі статтею 194 КЗпП, заробітна плата працівникам, молодшим 18 років, при скороченій тривалості робочого часу виплачується у такому ж розмірі, як працівникам відповідної категорії при повній тривалості робочого дня.

Якщо працівник отримує заробітну плату за відрядною системою, оплата здійснюється за тими самими відрядними розцінками, що й для дорослих працівників. Крім того, роботодавець повинен здійснити доплату за різницю між скороченою та повною тривалістю робочого часу.

Окремі правила діють для учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які працюють у вільний від навчання час. Відповідно до частини другої статті 194 КЗпП, їхня праця оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. При цьому роботодавці можуть за власний рахунок встановлювати таким працівникам додаткові доплати до заробітної плати.

У Держпраці наголошують, що скорочена тривалість робочого часу для неповнолітніх не є підставою для зменшення рівня оплати праці, якщо йдеться про працівників, які працюють за трудовим договором на умовах, визначених законодавством. Основні гарантії закріплені статтями 51, 187 та 194 Кодексу законів про працю України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законодавство передбачає особливі умови праці для неповнолітніх працівників — від обмежень щодо робочого часу до заборони виконання небезпечних робіт.

Неповнолітні можуть працювати, однак для них встановлені спеціальні гарантії та обмеження. Основні правила щодо працевлаштування, робочого часу, оплати праці, відпусток та звільнення роз’яснено у матеріалах про особливості праці неповнолітніх.