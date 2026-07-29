Чи варто казати ChatGPT «будь ласка» і «дякую»: що показали дослідження вчених

Виявилося, що ввічливість із ChatGPT працює не так, як думають більшість людей.

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Дедалі більше людей спілкуються з чат-ботами зі штучним інтелектом так, ніби листуються з колегою чи знайомим: вітаються, дякують за відповіді, вибачаються або навіть запитують, як справи. Через це виникає закономірне питання: чи допомагає ввічливість отримати кращу відповідь від ChatGPT? Дослідники вже намагалися знайти відповідь, однак результати виявилися не такими однозначними, як можна було очікувати.

Спілкування зі штучним інтелектом дедалі більше нагадує звичайний діалог між людьми. Багато користувачів інтуїтивно додають до своїх запитів слова «будь ласка», а після отримання відповіді пишуть «дякую». Та чи справді це впливає на якість роботи чат-бота?

На сьогодні наукові дослідження не дають однозначної відповіді. Частина експериментів показала, що деякі великі мовні моделі можуть відповідати точніше або демонструвати більш корисний стиль спілкування, якщо користувач формулює запит ввічливо. Водночас інші дослідження або не виявили жодної різниці, або навіть отримали протилежні результати.

Що насправді покращує відповіді штучного інтелекту

Фахівці, які досліджують технології штучного інтелекту, наголошують: набагато важливіше не те, наскільки ввічливо сформульовано запит, а наскільки він є чітким і зрозумілим.

Якщо користувач детально пояснює, який результат хоче отримати, визначає стиль тексту, бажаний обсяг, мету використання відповіді чи інші вимоги, якість результату зазвичай буде значно вищою. Саме тому експерти рекомендують максимально конкретизувати завдання, наводити приклади бажаного результату, просити створити кілька варіантів відповіді або дозволяти чат-боту поставити уточнювальні запитання перед виконанням завдання.

Іншими словами, ефективний запит — це насамперед зрозумілий і деталізований запит, а не просто ввічливо сформульоване прохання.

Чому люди все одно спілкуються з ChatGPT як із людиною

Попри те, що ввічливість не гарантує кращих відповідей, мільйони користувачів продовжують звертатися до чат-ботів так, ніби розмовляють із реальною людиною.

На думку дослідників, це пояснюється психологічними особливостями сприйняття. Сучасні системи штучного інтелекту використовують природну мову, можуть жартувати, ставити зустрічні запитання та навіть хвалити користувача. Через це легко виникає відчуття справжнього діалогу.

Водночас експерти наголошують, що це лише особливість способу взаємодії. Чат-бот не має емоцій, не може образитися, не відчуває вдячності та не будує справжніх стосунків із людиною.

Навіщо залишатися ввічливими під час спілкування зі штучним інтелектом

Попри відсутність доказів того, що слова «будь ласка» чи «дякую» покращують роботу ChatGPT, багато спеціалістів усе ж радять не відмовлятися від ввічливого стилю спілкування.

Причина полягає не в самому штучному інтелекті, а в людській поведінці. Психологи зазначають, що звички у спілкуванні поступово закріплюються. Якщо людина регулярно використовує грубий або зневажливий тон навіть під час взаємодії з програмою, це потенційно може впливати і на її стиль спілкування з іншими людьми.

Саме тому ввічливість розглядають як спосіб підтримувати власну культуру комунікації, а не як метод покращення роботи чат-бота.

Штучний інтелект залишається інструментом, а не другом

Розробники постійно працюють над тим, щоб спілкування зі штучним інтелектом виглядало максимально природним. Однак дослідники застерігають від надмірної персоніфікації таких систем.

Чат-боти не мають власної думки, свідомості чи емоцій. Їхні відповіді формуються на основі аналізу мовних закономірностей, а не через реальне розуміння ситуації чи переживання користувача.

Саме тому експерти не радять сприймати штучний інтелект як особистого радника або друга, особливо коли йдеться про важливі життєві рішення.

Водночас сучасні чат-боти можуть бути корисними для навчання, пошуку ідей, роботи з текстами чи виконання професійних завдань. А слова «будь ласка» та «дякую», навіть якщо вони не роблять штучний інтелект ефективнішим, можуть допомогти самій людині зберігати звичку до ввічливого спілкування.

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