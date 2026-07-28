Шахраї списали гроші з картки жінки – суд зобов’язав банк повернути постраждалій списані кошти, скасувати кредит і виплатити компенсацію

Хмельницький апеляційний суд зобов'язав банк відновити кошти на рахунку клієнтки та скасувати кредитну заборгованість, що виникла через несанкціоновані операції.

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Хмельницький апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду, який зобов’язав АТ КБ «ПриватБанк» відновити залишок коштів на рахунку клієнтки, скасувати кредитну заборгованість, що виникла внаслідок несанкціонованих операцій, та відшкодувати їй моральну шкоду.

Жителька Хмельниччини звернулася до суду після того, як банк відмовився відновити кошти на її картковому рахунку, списані внаслідок несанкціонованих операцій. За її словами, 3 лютого 2025 року протягом дев’яти хвилин з рахунку було здійснено п’ять операцій зі списання коштів на загальну суму 28 424 грн.

Того ж дня жінка повідомила про незаконне списання коштів контакт-центр банку, після чого її кредитну картку заблокували. Також вона звернулася до поліції. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками шахрайства.

Попри неодноразові звернення клієнтки, банк відмовився відновити залишок коштів на її рахунку та скасувати кредитну заборгованість, що виникла внаслідок цих операцій.

Відтак вона подала позов і просила зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» відновити залишок коштів на картковому рахунку до стану, в якому він перебував до несанкціонованих операцій, шляхом повернення 28 483 грн, скасувати кредитну заборгованість, що виникла внаслідок цих операцій, та відшкодувати 20 000 грн моральної шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області позов задовольнив частково: зобов’язав банк відновити заявлений залишок коштів на рахунку позивачки, скасувати кредитну заборгованість, що виникла через несанкціоновані операції, та відшкодувати 5 000 грн моральної шкоди.

В апеляційній скарзі АТ КБ «ПриватБанк» стверджувало, що несанкціоновані операції стали можливими через розголошення позивачкою третім особам даних, необхідних для доступу до її акаунта в «Приват24», тому банк не повинен відповідати за списання коштів.

Крім того, апелянт вважав, що вимога про скасування заборгованості за кредитним лімітом є неналежним способом захисту, та зазначив, що суд першої інстанції помилково визначив розмір коштів, списаних з рахунку.

На думку апеляційного суду, твердження банку про те, що клієнтка своїми діями чи бездіяльністю сприяла незаконному доступу до її карткового рахунку або сама повідомила стороннім особам дані платіжної картки, ґрунтуються на припущеннях і не підтверджені належними доказами.

Апеляційний суд звернув увагу, що вхід до акаунта позивачки в застосунку «Приват24» було зафіксовано з нетипового пристрою після зміни пароля. Водночас у розмові з оператором контакт-центру жінка одразу заперечила, що входила до застосунку чи здійснювала перекази, а під час допиту у поліції повідомила, що виконала лише одну телефонну вказівку невідомої особи – натиснула цифру «1», не повідомляючи даних, які могли б забезпечити доступ до рахунку.

Також суд зазначив, що вимога про перерахунок за кредитним лімітом з метою відновлення становища, яке існувало до несанкціонованих операцій, є належним способом захисту цивільного права та відповідає пункту 4 частини першої статті 16 Цивільного кодексу України.

Водночас апеляційний суд у справі № 686/8500/25 встановив, що суд першої інстанції неправильно визначив розмір коштів, списаних з рахунку позивачки. Тому змінив рішення в цій частині – уточнив суму, яку банк має відновити на рахунку клієнтки: з 28 483 грн до 28 424 грн.

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