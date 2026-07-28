  1. Судова практика
  2. / В Україні

Шахраї списали гроші з картки жінки – суд зобов’язав банк повернути постраждалій списані кошти, скасувати кредит і виплатити компенсацію

21:56, 28 липня 2026 199
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хмельницький апеляційний суд зобов'язав банк відновити кошти на рахунку клієнтки та скасувати кредитну заборгованість, що виникла через несанкціоновані операції.
Шахраї списали гроші з картки жінки – суд зобов’язав банк повернути постраждалій списані кошти, скасувати кредит і виплатити компенсацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду, який зобов’язав АТ КБ «ПриватБанк» відновити залишок коштів на рахунку клієнтки, скасувати кредитну заборгованість, що виникла внаслідок несанкціонованих операцій, та відшкодувати їй моральну шкоду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жителька Хмельниччини звернулася до суду після того, як банк відмовився відновити кошти на її картковому рахунку, списані внаслідок несанкціонованих операцій. За її словами, 3 лютого 2025 року протягом дев’яти хвилин з рахунку було здійснено п’ять операцій зі списання коштів на загальну суму 28 424 грн.

Того ж дня жінка повідомила про незаконне списання коштів контакт-центр банку, після чого її кредитну картку заблокували. Також вона звернулася до поліції. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками шахрайства.

Попри неодноразові звернення клієнтки, банк відмовився відновити залишок коштів на її рахунку та скасувати кредитну заборгованість, що виникла внаслідок цих операцій.

Відтак вона подала позов і просила зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» відновити залишок коштів на картковому рахунку до стану, в якому він перебував до несанкціонованих операцій, шляхом повернення 28 483 грн, скасувати кредитну заборгованість, що виникла внаслідок цих операцій, та відшкодувати 20 000 грн моральної шкоди.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області позов задовольнив частково: зобов’язав банк відновити заявлений залишок коштів на рахунку позивачки, скасувати кредитну заборгованість, що виникла через несанкціоновані операції, та відшкодувати 5 000 грн моральної шкоди.

В апеляційній скарзі АТ КБ «ПриватБанк» стверджувало, що несанкціоновані операції стали можливими через розголошення позивачкою третім особам даних, необхідних для доступу до її акаунта в «Приват24», тому банк не повинен відповідати за списання коштів.

Крім того, апелянт вважав, що вимога про скасування заборгованості за кредитним лімітом є неналежним способом захисту, та зазначив, що суд першої інстанції помилково визначив розмір коштів, списаних з рахунку.

На думку апеляційного суду, твердження банку про те, що клієнтка своїми діями чи бездіяльністю сприяла незаконному доступу до її карткового рахунку або сама повідомила стороннім особам дані платіжної картки, ґрунтуються на припущеннях і не підтверджені належними доказами.

Апеляційний суд звернув увагу, що вхід до акаунта позивачки в застосунку «Приват24» було зафіксовано з нетипового пристрою після зміни пароля. Водночас у розмові з оператором контакт-центру жінка одразу заперечила, що входила до застосунку чи здійснювала перекази, а під час допиту у поліції повідомила, що виконала лише одну телефонну вказівку невідомої особи – натиснула цифру «1», не повідомляючи даних, які могли б забезпечити доступ до рахунку.

Також суд зазначив, що вимога про перерахунок за кредитним лімітом з метою відновлення становища, яке існувало до несанкціонованих операцій, є належним способом захисту цивільного права та відповідає пункту 4 частини першої статті 16 Цивільного кодексу України.

Водночас апеляційний суд у справі № 686/8500/25 встановив, що суд першої інстанції неправильно визначив розмір коштів, списаних з рахунку позивачки. Тому змінив рішення в цій частині – уточнив суму, яку банк має відновити на рахунку клієнтки: з 28 483 грн до 28 424 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай Хмельницький банк

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під час реєстрації нерухомості власників автоматично звірятимуть з Єдиним реєстром боржників: що зміниться

Міністерство юстиції затвердило порядок електронної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром боржників, завдяки якому державні реєстратори під час проведення реєстраційних дій автоматично перевірятимуть, чи є власник майна боржником.

Антикорупційна стратегія 2030: від конкурсів у ДБР до цифрового контролю за бронюванням військовозобов'язаних

Нові правила добору керівників ДБР, зміни в прокуратурі, цифровізація судів, реформа оборонних закупівель та автоматизація митниці: саме такі зміни пропонує законопроєкт 15230-д, який має стати основою Антикорупційної стратегії.

Суддя розглянув клопотання, незважаючи на відвід: ВРП вирішила закрити дисциплінарне провадження

ВРП скасувала рішення про притягнення судді Олега Васильєва.

Пенсія за гроші: чи варто купувати стаж та скільки це коштує у 2026 році

Не вистачає кількох місяців або років страхового стажу до пенсії, проте закон дозволяє законно докупити страховий стаж: хто має таке право, скільки це коштує та який спосіб обрати.

ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави

ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]