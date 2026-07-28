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У Польщі керівник накинувся на українських працівників із криками «Путін на вас чекає»: поліція відкрила справу

20:27, 28 липня 2026 219
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У Польщі розпочали розслідування після образ і погроз на адресу українських працівників на будівництві.
У Польщі керівник накинувся на українських працівників із криками «Путін на вас чекає»: поліція відкрила справу
Фото: policja.gov.pl
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У Польщі поліція розпочала розслідування після інциденту на будівельному майданчику поблизу міста Скавіна (Малопольське воєводство), де чоловік у будівельній касці та захисному жилеті грубо ображав працівників з України. Відео інциденту поширилося у соціальних мережах, пише RMF24.pl.

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Як повідомляє польська поліція, інцидент стався минулої п’ятниці на території виробничого комплексу поблизу Скавіни неподалік Кракова.

На відеозаписі видно, як керівник, використовуючи нецензурну лексику, ображає українських працівників. Після цього він підходить до людини, яка веде зйомку, та намагається відібрати у неї мобільний телефон.

Зокрема, чоловік вигукував образливі висловлювання на адресу українців, а також фрази: «На фронт» і «Путін на вас чекає».

Українці звернулися до поліції

Як повідомила речниця поліції Малопольського воєводства Катажина Цісло, наступного дня після інциденту двоє українських працівників звернулися до поліцейського відділку у Скавіні та подали заяву щодо погроз.

Після перегляду відеозапису правоохоронці вирішили також розслідувати справу за фактом дискримінації за національною ознакою.

За словами представниці поліції, зібрані матеріали будуть передані до прокуратури. Особу чоловіка вже встановлено, однак наразі його не затримували.

Заява компанії

Група Stadnicki, у якій працював чоловік, оприлюднила офіційну заяву.

«Наша організація ухвалила рішення про вжиття негайних і рішучих заходів у цій справі. Ця особа більше жодним чином не представляє нашу компанію. Одночасно висловлюємо глибокий жаль, що сталася настільки серйозна подія, внаслідок якої постраждав представник іншої компанії. Нам надзвичайно прикро через цю ситуацію. Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть бути виправданням фізичної агресії», — йдеться у заяві.

У компанії також наголосили, що «рішуче й беззастережно засуджують будь-які форми агресії та насильства», а також додали, що «поведінка цієї особи була її повністю приватною, самовільною дією».

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Польща Україна

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