Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт про підтримку родин з дітьми з інвалідністю

Законопроєкт передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання комплексної державної підтримки.

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У вівторок, 28 липня, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроєкт №14191 про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю.

Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Якщо раніше основний акцент робився на грошових виплатах, то нині законопроєкт передбачає комплексну модель підтримки, яка поєднує фінансове забезпечення та сучасні соціальні послуги.

Законопроєкт передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання комплексної державної підтримки, що реалізується шляхом поєднання грошових виплат та надання соціальних послуг, зокрема, комбінованої соціальної послуги раннього втручання.

Проєктом акта пропонується запровадження базової величини – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог, передбачених цим законопроєктом.

Розмір базової величини, починаючи з 2027 року, встановлюватиметься у законі про Державний бюджет України на відповідний рік і не може бути меншим за 4000 гривень.

Зазначається, що надбавки на догляд, які були призначені відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, виплачуються у нових розмірах, за правилами, визначеними законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, до закінчення строку, на який їх було призначено, або до моменту виникнення підстав для їх перегляду.

Крім того, буде врегульовано питання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років, які перебувають на повному державному утриманні в закладах (установах) або влаштовані в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу чи сім’ю патронатного вихователя.

У Комітеті зазначили, що між першим і другим читанням законопроєкт був істотно доопрацьований. Однією з ключових новацій стало запровадження комбінованої соціальної послуги раннього втручання, яка фінансуватиметься за рахунок державного бюджету. Послуга передбачає роботу соціального менеджера та мультидисциплінарної команди, які спільно з родиною формуватимуть індивідуальний план підтримки дитини та її сім’ї. До нього входитимуть навчання батьків, консультації щодо догляду за дитиною, її розвитку, соціалізації та адаптації до життя.

Отримувачем цієї послуги буде сім’я з дитиною віком від народження до чотирьох років, яка має порушення розвитку або ризик виникнення таких порушень.

Окрему увагу в законопроєкті приділено фінансуванню соціальних послуг. Комбінована послуга раннього втручання фінансуватиметься за рахунок державного бюджету, а соціальні послуги, визначені в індивідуальному плані родини, також оплачуватимуться державою протягом перших п’яти років дії Закону. Після цього їх фінансування поступово перейде до органів місцевого самоврядування, що відповідає європейській практиці організації підтримки сімей.

У Комітеті зазначили, що такий перехідний період необхідний для створення відповідної інфраструктури, підготовки кваліфікованих фахівців та формування довіри з боку батьків до нової системи соціальних послуг. Це дозволить забезпечити якісний догляд за дітьми та надати можливість батькам тимчасово відновлювати власні сили.

Окрім цього, законопроєкт передбачає можливість закупівлі соціальної послуги комплексного розвитку та догляду за дитиною, а також право батьків, у родині яких народилася дитина з інвалідністю, один раз на рік скористатися двотижневим тимчасовим відпочинком. У сукупності з грошовими виплатами така модель підтримки забезпечуватиме родинам допомогу в розмірі від 20 до 71 тисячі гривень на місяць залежно від індивідуальних потреб.

Законопроєктом передбачається також впровадження базових соціальних послуг, таких як:

― супровід під час інклюзивного навчання;

― комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю;

― тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, особами з інвалідністю або важкохворими дітьми.

Протягом п’яти років, починаючи з 1 січня 2027 року, фінансування цих трьох базових соціальних послуг здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Ще законопроєкт закладає нову філософію державної підтримки, яка полягає не лише у фінансовій допомозі, а й у створенні умов для адаптації всієї родини. Зокрема, йдеться про надання послуг з абілітації, які допомагають дитині опановувати необхідні навички самообслуговування, соціалізації та повсякденного життя відповідно до її функціональних можливостей.

У Комітеті додають, що законопроєкт спрямований на формування сучасної системи підтримки сімей, яка поєднує фінансову допомогу, соціальні послуги, розвиток необхідної інфраструктури та поступовий перехід до моделі, що відповідає найкращим європейським практикам.

За результатами обговорення порівняльної таблиці до проєкту Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю (№ 14191) Комітет прийняв рішення схвалити текст порівняльної таблиці до законопроєкту з пропозиціями і поправками народних депутатів України та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти зазначений законопроєкт у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що понад 160 тисяч українських сімей, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати гарантовану державну підтримку та нові можливості для соціалізації.

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