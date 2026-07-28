У Польщі розкрили вбивство 31-річної давнини: ДНК допомогла затримати підозрюваного, але жертву досі не впізнали

Через понад три десятиліття після виявлення тіла в лісі слідство вийшло на ймовірного вбивцю.

Фото: RMF24

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Після більш ніж трьох десятиліть розслідування польські правоохоронці заявили про прорив у справі про вбивство чоловіка, тіло якого знайшли в лісі у 1994 році. Завдяки сучасним ДНК-дослідженням затримали підозрюваного, однак особу загиблого досі не вдалося встановити.

Злочин залишався нерозкритим понад 30 років

У Польщі після більш ніж 30 років розслідування стався прорив у справі про тіло чоловіка, знайдене в лісі поблизу міста Серадз. Співробітники відділу «Секретних матеріалів» Головного управління поліції Лодзького воєводства затримали 50-річного чоловіка за підозрою у вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту.

Як повідомляє RMF24, тіло чоловіка виявили 14 січня 1994 року в лісі на території Серадзького повіту Лодзького воєводства. Воно було частково закопане в землю та прикрите лісовою підстилкою. Правоохоронці від самого початку були переконані, що чоловіка вбили.

Попри багаторічне розслідування, особу загиблого встановити не вдалося, а винних у злочині тривалий час не знаходили.

Прорив завдяки ДНК-експертизі

У 2023 році розслідування перебрала районна прокуратура в Серадзі. За дорученням прокурора було створено ДНК-профіль загиблого та проведено експертизу його одягу, який зберігався серед речових доказів. Із нього відібрали біологічний матеріал для генетичного дослідження.

Саме результати ДНК-експертизи дали змогу встановити генетичний профіль підозрюваного.

23 липня, на клопотання районної прокуратури, співробітники відділу «Секретних матеріалів» Головного управління поліції Лодзького воєводства затримали 50-річного жителя Бродницького повіту. На момент імовірного вбивства йому було 17 років.

Підозрюваний уже відбував покарання за насильницькі злочини

Через неповнолітній вік на момент скоєння злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років або максимальний строк — 25 років.

За даними слідства, чоловік раніше був засуджений за численні насильницькі злочини проти життя, здоров’я та майна і вже провів багато років у місцях позбавлення волі.

До затримання він переховувався в лісі. За інформацією поліції, це було пов’язано з особливо зухвалою крадіжкою зі зломом, скоєною на початку цього місяця, під час якої було викрадено майно на суму 150 тисяч злотих. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

Особу загиблого досі не встановлено

За дорученням прокуратури експерти Інституту судових досліджень у Кракові реконструювали зовнішність загиблого на основі генетичної інформації, закодованої в його ДНК. Отримане зображення було оприлюднене у ЗМІ у квітні цього року.

Водночас особу вбитого чоловіка досі не встановлено.

Під час розслідування правоохоронці проаналізували десятки кримінальних і розшукових справ, пов’язаних зі зникненням чоловіків на початку 1990-х років. За наявними доказами, загиблий міг проживати в Бродницькому повіті в останні місяці свого життя — із середини листопада 1993 року.

Поліція просить допомогти встановити особу жертви

Польська поліція закликає всіх, хто впізнає чоловіка на оприлюдненій реконструкції або володіє будь-якою інформацією про обставини його смерті, звернутися до районної прокуратури в Серадзі або до Головного управління поліції Лодзького воєводства.

Особливо це звернення адресоване мешканцям Бродниці та навколишніх населених пунктів, де, за версією слідства, загиблий міг проживати перед своєю смертю.

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