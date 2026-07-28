На Львівщині затримали посадовця Держгеокадастру, який за $30 тисяч хотів підкупити працівника НАЗК

Посадовець запропонував 30 тисяч доларів за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб.

Фото: НАЗК

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Працівники Державне бюро розслідувань у взаємодії затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який намагався підкупити співробітника НАЗК. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Посадовець запропонував 30 тис. дол. США за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб.

«Так він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності.

Моніторинг способу життя НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро», — заявили у НАЗК.

У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав наполегливо шукати особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК.

Зазначається, що під час зустрічі у Львові він запропонував працівнику НАЗК 30 тис. дол. США за потрібний результат моніторингу. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди чоловік написав ручкою на серветці.

Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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