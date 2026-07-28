  1. В Україні

На Львівщині затримали посадовця Держгеокадастру, який за $30 тисяч хотів підкупити працівника НАЗК

18:57, 28 липня 2026 196
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовець запропонував 30 тисяч доларів за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб.
На Львівщині затримали посадовця Держгеокадастру, який за $30 тисяч хотів підкупити працівника НАЗК
Фото: НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державне бюро розслідувань у взаємодії затримали начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який намагався підкупити співробітника НАЗК. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Посадовець запропонував 30 тис. дол. США за позитивні результати моніторингу свого способу життя та пов’язаних із ним осіб.

«Так він прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності.

Моніторинг способу життя НАЗК розпочало наприкінці 2025 року за ініціативою ДБР у межах окремого кримінального провадження, яке розслідує Бюро», — заявили у НАЗК.

У червні 2026 року керівник обласного Держгеокадастру почав наполегливо шукати особистої зустрічі з керівником одного з підрозділів НАЗК.

Зазначається, що під час зустрічі у Львові він запропонував працівнику НАЗК 30 тис. дол. США за потрібний результат моніторингу. Намагаючись приховати зміст розмови, суму неправомірної вигоди чоловік написав ручкою на серветці.

Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар НАЗК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Антикорупційна стратегія 2030: від конкурсів у ДБР до цифрового контролю за бронюванням військовозобов'язаних

Нові правила добору керівників ДБР, зміни в прокуратурі, цифровізація судів, реформа оборонних закупівель та автоматизація митниці: саме такі зміни пропонує законопроєкт 15230-д, який має стати основою Антикорупційної стратегії.

Суддя розглянув клопотання, незважаючи на відвід: ВРП вирішила закрити дисциплінарне провадження

ВРП скасувала рішення про притягнення судді Олега Васильєва.

Пенсія за гроші: чи варто купувати стаж та скільки це коштує у 2026 році

Не вистачає кількох місяців або років страхового стажу до пенсії, проте закон дозволяє законно докупити страховий стаж: хто має таке право, скільки це коштує та який спосіб обрати.

ВРП ухвалила рішення про відрядження суддів із Донецької області до судів Харкова та Полтави

ВРП вирішила відрядити чотирьох суддів із Донеччини та продовжила відрядження ще однієї судді на рік.

Верховний Суд пояснив, чи може спадкоємець вимагати землю, яку вже передали іншому власнику

Позивачка посилалася на судове рішення, яким її матері мали виділити землю, однак ділянка згодом опинилася у власності іншої особи: ВС зобов’язав переглянути справу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]