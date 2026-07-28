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У Раді зареєстрували проєкт Митного кодексу: що він включає

18:24, 28 липня 2026 132
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Проєкт розроблено з метою забезпечення його відповідності положенням актів права ЄС у митній сфері для виконання вимог до України як держави – кандидата на вступ до ЄС.
У Раді зареєстрували проєкт Митного кодексу: що він включає
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу України. Документ є одним із ключових євроінтеграційних законопроєктів у митній сфері та має забезпечити гармонізацію українського митного законодавства з нормами Європейського Союзу. У Державній митній службі пояснили, що повторне схвалення проєкту пов’язане з формуванням нового складу Уряду.

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28 липня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Митного кодексу України (реєстр. № 15450).

Проєкт розроблено з метою забезпечення його відповідності положенням актів права ЄС у митній сфері для виконання вимог до України як держави – кандидата на вступ до ЄС.

Положення проєкту Кодексу з метою забезпечення відповідності положенням актів права ЄС у митній сфері для виконання вимог до України як держави – кандидата на вступ до ЄС ґрунтуються, зокрема, на положеннях Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09.10.2013 про встановлення Митного кодексу Союзу, Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 2015/2446 від 28.07.2015 на доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 стосовно детальних правил щодо певних положень Митного кодексу Союзу, Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) № 2015/2447 від 24.11.2015 щодо детальних правил імплементування певних положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 про встановлення Митного кодексу Союзу, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2022/2399 від 23.11.2022 про створення єдиного вікна Європейського Союзу для митниці та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 952/2013, Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від сплати мита, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12.06.2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003, включених до переліку актів права ЄС у переговорному розділі 29 «Митний союз».

Проєкт Кодексу має таку структуру:

- розділи I–IX відповідають структурі Митного кодексу ЄС (на рівні розділів та глав);

- розділи X–XI відповідають відповідно структурі Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від сплати мита та Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 608/2013 від 12.06.2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної власності та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003;

- розділи XII–XV охоплюють положення національного рівня, а саме перевезення товарів фізичними особами, митну статистику, порушення митних правил, митні органи;

- розділи XVI–XVII – перехідні положення, необхідні для забезпечення функціонування окремих процесів до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі та у період дії воєнного стану, та прикінцеві положення.

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митниця

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