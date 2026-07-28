Сенатори США домовилися щодо проєкту «пекельних санкцій» проти РФ: що далі

Документ передбачає можливість запровадження тарифів до 500% на російські товари та додаткових мит для найбільших імпортерів російської нафти й газу.

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Двопартійна група сенаторів США оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту, який надасть президенту Дональду Трампу додаткові повноваження для запровадження нових обмежень проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також Ірану, пише Bloomberg.

Трамп уже сигналізував про підтримку цієї ініціативи, яку раніше активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Процедурне голосування щодо законопроєкту заплановане на вівторок 28 липня.

Згідно з текстом документа, законопроєкт розширює санкції проти Ірану та окремо стосується експорту російської нафти й природного газу. Він уповноважує президента США запроваджувати тарифи щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також щодо п’яти країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.

Як зазначає Bloomberg, законопроєкт має високі шанси бути схваленим Сенатом уже цього тижня. Водночас Палата представників уже пішла на серпневі канікули, тому документ не зможе набути чинності раніше вересня.

Документ також продовжує дію Закону про санкції щодо Ірану 1996 року до 2031 року, запобігаючи втраті чинності відповідних повноважень. Цей закон передбачає вторинні економічні санкції проти іноземних компаній, які ведуть бізнес з Іраном, і мав припинити дію цього року.

Крім того, законопроєкт дозволяє президенту США запровадити універсальне мито у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США, а також додатковий тариф у 100% щодо п’яти найбільших імпортерів енергоносіїв і країн, які імпортують російську нафту чи природний газ або сприяють обходу санкцій.

В останній момент до документа внесли зміни, які обмежують дію нових тарифних повноважень п’ятьма роками.

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