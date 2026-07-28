Сенаторы США договорились по проекту «адских санкций» против РФ: что дальше

Документ предусматривает возможность введения тарифов до 500% на российские товары и дополнительных пошлин для крупнейших импортеров российской нефти и газа.

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Двухпартийная группа сенаторов США объявила о достижении договоренности по долгожданному законопроекту, который предоставит президенту Дональду Трампу дополнительные полномочия для введения новых ограничений против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также Ирана, пишет Bloomberg.

Трамп уже сигнализировал о поддержке этой инициативы, которую ранее активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Процедурное голосование по законопроекту запланировано на вторник, 28 июля.

Согласно тексту документа, законопроект расширяет санкции против Ирана и отдельно касается экспорта российской нефти и природного газа. Он уполномочивает президента США вводить тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые помогают России обходить энергетические санкции.

Как отмечает Bloomberg, законопроект имеет высокие шансы быть одобренным Сенатом уже на этой неделе. В то же время Палата представителей уже ушла на августовские каникулы, поэтому документ не сможет вступить в силу раньше сентября.

Документ также продлевает действие Закона о санкциях в отношении Ирана 1996 года до 2031 года, предотвращая утрату соответствующих полномочий. Этот закон предусматривает вторичные экономические санкции против иностранных компаний, ведущих бизнес с Ираном, и должен был утратить силу в этом году.

Кроме того, законопроект позволяет президенту США ввести универсальную пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, а также дополнительный тариф в размере 100% в отношении пяти крупнейших импортеров энергоносителей и стран, которые импортируют российскую нефть или природный газ либо способствуют обходу санкций.

В последний момент в документ были внесены изменения, ограничивающие действие новых тарифных полномочий пятью годами.

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