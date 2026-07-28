Если жилье не предоставили вовремя: военным могут автоматически выплачивать компенсацию

Военным хотят гарантировать четкие сроки получения жилья, а в случае задержки — автоматическую компенсацию.

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Государство гарантирует военнослужащим право на жилье или денежную компенсацию, однако на практике многие защитники и их семьи годами остаются в квартирных очередях без определенных законом сроков получения помощи. Инициатива, зарегистрированная для рассмотрения Кабинетом Министров, предлагает изменить этот подход: установить максимальные сроки обеспечения жильем, автоматически предоставлять право на компенсацию в случае их нарушения и усовершенствовать механизмы финансирования жилищных программ.

Соответствующая инициатива касается совершенствования механизмов реализации права военнослужащих и членов их семей на обеспечение жильем.

Автор петиции №41/010404-26эп в Кабмин указывает, что в соответствии со статьями 3, 17, 46 и 47 Конституции Украины, Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Законом «Об основных принципах жилищной политики» государство гарантирует военнослужащим право на обеспечение жильем или получение денежной компенсации.

В то же время действующее законодательство не определяет предельных сроков выполнения этой обязанности. Из-за этого военнослужащие и члены их семей могут годами состоять на квартирном учете, не имея определенного срока, когда государство должно выполнить свои гарантии.

Какие сроки обеспечения жильем предлагают установить

Инициатива предусматривает разработку законопроекта, который установит предельные сроки обеспечения военнослужащих жильем или выплаты денежной компенсации.

Предлагается, чтобы такие сроки не превышали срок прохождения военной службы, необходимый для приобретения права на пенсионное обеспечение за выслугу лет.

Отдельно предлагается установить сокращенные сроки для:

членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

других категорий, определенных законом.

После окончания установленного законом предельного срока военнослужащий, по замыслу авторов, сможет самостоятельно выбрать между получением жилья или денежной компенсации.

Компенсация в случае нарушения сроков

Также предлагается внедрить механизм, согласно которому право на денежную компенсацию будет возникать автоматически, если государство не обеспечит жильем или не выплатит компенсацию в установленный законом срок. Для этого не потребуется принимать дополнительные индивидуальные решения.

Кроме того, предлагается увеличивать размер компенсации путем применения коэффициента 1,20 за каждый полный год просрочки исполнения государством своей обязанности — до дня фактической выплаты.

Как предлагают рассчитывать компенсацию

Инициатива предусматривает установление единого порядка определения размера компенсации.

Ее предлагается рассчитывать исходя из:

нормы жилой площади, установленной законодательством;

средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на день выплаты.

При этом военнослужащий сможет выбрать, чтобы расчет осуществлялся по месту его регистрации или фактического проживания.

Компенсация за аренду жилья

Документ также предусматривает введение гарантированной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащим, которые не обеспечены служебным или иным жильем в соответствии с установленными нормами жилой площади, с учетом состава семьи.

Отдельно предлагается предоставить право на такую компенсацию военнослужащим, которые не обеспечены жильем по установленным нормам в пределах гарнизона (места прохождения службы), независимо от пребывания на квартирном учете, если у них отсутствует жилье либо его площадь меньше установленной законодательством нормы.

В таком случае компенсацию предлагается определять пропорционально площади, которой не хватает до нормативной.

На что можно будет использовать компенсацию

Предлагается разрешить использовать денежную компенсацию для:

приобретения жилья;

строительства;

реконструкции;

достройки;

капитального ремонта жилья;

уплаты первого взноса по ипотеке;

погашения обязательств по ипотечному кредиту.

Как предлагают финансировать жилищные программы

Инициатива также предусматривает совершенствование механизмов финансирования государственных программ обеспечения жильем военнослужащих.

В частности, предлагается разрешить их софинансирование за счет:

государственного бюджета;

местных бюджетов (по решению соответствующих органов местного самоуправления);

международной финансовой помощи;

других источников, не запрещенных законом.

Во время действия военного положения, мобилизации или ведения боевых действий предлагается обеспечить приоритетное финансирование соответствующих бюджетных программ.

По мнению автора инициативы, реализация предложенных изменений должна обеспечить реальное выполнение государством конституционных гарантий относительно социальной защиты военнослужащих и членов их семей, повысить мотивацию к прохождению военной службы, укрепить обороноспособность государства и создать справедливую, прозрачную и прогнозируемую систему реализации права на жилье.

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