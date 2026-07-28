Якщо житло не надали вчасно: військовим можуть автоматично виплачувати компенсацію

Військовим хочуть гарантувати чіткі строки отримання житла, а у разі затримки — автоматичну компенсацію.

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Держава гарантує військовослужбовцям право на житло або грошову компенсацію, однак на практиці багато захисників та їхніх родин роками залишаються у квартирних чергах без визначених законом строків отримання допомоги. Ініціатива, зареєстрована для розгляду Кабінетом Міністрів, пропонує змінити цей підхід: встановити максимальні строки забезпечення житлом, автоматично надавати право на компенсацію у разі їх порушення та вдосконалити механізми фінансування житлових програм.

Відповідна ініціатива стосується удосконалення механізмів реалізації права військовослужбовців і членів їхніх сімей на забезпечення житлом.

Автор петиції №41/010404-26еп до Кабміну вказує, що відповідно до статей 3, 17, 46 та 47 Конституції України, Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та Закону «Про основні засади житлової політики» держава гарантує військовослужбовцям право на забезпечення житлом або отримання грошової компенсації.

Водночас чинне законодавство не визначає граничних строків виконання цього обов’язку. Через це військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть роками перебувати на квартирному обліку, не маючи визначеного часу, коли держава має виконати свої гарантії.

Які строки забезпечення житлом пропонують встановити

Ініціатива передбачає розроблення законопроєкту, який встановить граничні строки забезпечення військовослужбовців житлом або виплати грошової компенсації.

Пропонується, щоб такі строки не перевищували строк проходження військової служби, необхідний для набуття права на пенсію за вислугу років.

Окремо пропонується встановити скорочені строки для:

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

інших категорій, визначених законом.

Після закінчення встановленого законом граничного строку військовослужбовець, за задумом авторів, зможе самостійно обрати між отриманням житла або грошової компенсації.

Компенсація у разі порушення строків

Також пропонується запровадити механізм, за яким право на грошову компенсацію виникатиме автоматично, якщо держава не забезпечить житлом або не виплатить компенсацію у встановлений законом строк. Для цього не потрібно буде ухвалювати додаткові індивідуальні рішення.

Крім того, пропонується збільшувати розмір компенсації шляхом застосування коефіцієнта 1,20 за кожний повний рік прострочення виконання державою свого обов’язку — до дня фактичної виплати.

Як пропонують розраховувати компенсацію

Ініціатива передбачає встановлення єдиного порядку визначення розміру компенсації.

Її пропонується розраховувати виходячи:

із норми житлової площі, встановленої законодавством;

із середньої ринкової вартості одного квадратного метра житла на день виплати.

При цьому військовослужбовець зможе обрати, щоб розрахунок здійснювався за місцем його реєстрації або фактичного проживання.

Компенсація за оренду житла

Документ також передбачає запровадження гарантованої компенсації за найм (піднайом) житла військовослужбовцям, які не забезпечені службовим або іншим житлом відповідно до встановлених норм житлової площі, з урахуванням складу сім’ї.

Окремо пропонується надати право на таку компенсацію військовослужбовцям, які не забезпечені житлом за встановленими нормами у межах гарнізону (місця проходження служби), незалежно від перебування на квартирному обліку, якщо вони не мають житла або його площа є меншою за встановлену законодавством норму.

У такому разі компенсацію пропонується визначати пропорційно площі, якої не вистачає до нормативної.

На що можна буде використати компенсацію

Пропонується дозволити використовувати грошову компенсацію для:

придбання житла;

будівництва;

реконструкції;

добудови;

капітального ремонту житла;

сплати першого внеску за іпотекою;

погашення зобов’язань за іпотечним кредитом.

Як пропонують фінансувати житлові програми

Ініціатива також передбачає удосконалення механізмів фінансування державних програм забезпечення житлом військовослужбовців.

Зокрема, пропонується дозволити їх співфінансування за рахунок:

державного бюджету;

місцевих бюджетів (за рішенням органів місцевого самоврядування);

міжнародної фінансової допомоги;

інших джерел, не заборонених законом.

Під час воєнного стану, мобілізації або ведення бойових дій пропонується забезпечити пріоритетне фінансування відповідних бюджетних програм.

На думку автора ініціативи, реалізація запропонованих змін має забезпечити реальне виконання державою конституційних гарантій щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, підвищити мотивацію до проходження військової служби, зміцнити обороноздатність держави та створити справедливу, прозору й прогнозовану систему реалізації права на житло.

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