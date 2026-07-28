Не всі знають про це право: хто може оформити дострокову пенсію через дитину з інвалідністю

Право на пільгову пенсію мають не лише матері, а й батьки, якщо саме вони виховували дитину з інвалідністю до шестирічного віку.

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Матері, які виховали дитину з інвалідністю з дитинства або тяжко хвору дитину до шестирічного віку, мають право на дострокове призначення пенсії за віком. Для цього необхідно відповідати визначеним законом вимогам щодо віку, страхового стажу та підтвердити право відповідними документами. Про порядок призначення таких пенсій нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

Хто має право на дострокову пенсію

Законодавство передбачає право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку жінкам – матерям осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, якщо вони виховали дитину до досягнення нею шестирічного віку.

Такі жінки можуть вийти на пенсію після досягнення 50-річного віку за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 18 років.

За вибором матері або у разі її відсутності, якщо саме батько виховував дитину з інвалідністю чи тяжко хвору дитину до шестирічного віку, він також може скористатися правом на дострокову пенсію. У такому випадку пенсія призначається після досягнення 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Які документи необхідні

Для призначення пенсії факт народження дитини підтверджується свідоцтвом про народження, а факт її виховання до шестирічного віку — свідоцтвом про народження або паспортом дитини. Якщо дитина померла, необхідно подати свідоцтво про смерть.

Статус особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю підтверджується випискою з акта огляду МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров’я або посвідченням одержувача допомоги.

Якщо інвалідність була встановлена після досягнення дитиною шестирічного або повнолітнього віку, необхідно надати висновок лікарсько-консультаційної комісії чи МСЕК про те, що медичні показання для встановлення інвалідності існували до відповідного віку.

Як підтверджується тяжке захворювання дитини

Якщо йдеться про тяжко хвору дитину, якій не встановлено інвалідність, підтвердженням можуть бути посвідчення одержувача допомоги або довідка закладу охорони здоров’я про наявність тяжкого перинатального ураження нервової системи, тяжкої вродженої вади розвитку, рідкісного орфанного, онкологічного чи онкогематологічного захворювання, дитячого церебрального паралічу, тяжкого психічного розладу, цукрового діабету І типу, гострого або хронічного захворювання нирок IV ступеня, тяжкої травми, необхідності трансплантації органа чи паліативної допомоги.

Якщо дитину визнано тяжко хворою після досягнення шестирічного віку, потрібно подати медичний висновок про те, що захворювання існувало до цього віку.

Орган Пенсійного фонду також долучає до пенсійної справи відомості від органів, які призначали відповідну державну допомогу, щодо її виду та періоду отримання.

Як враховується догляд до страхового стажу

Під час призначення пенсії період догляду за дитиною з інвалідністю до досягнення нею 16 років може бути зарахований до страхового стажу жінки за умови дотримання вимог законодавства.

Якщо догляд здійснювався до 1 січня 2004 року, цей період підтверджується інформацією про отримання допомоги чи компенсації за догляд, яку Пенсійний фонд отримує від органів соціального захисту населення, або актом обстеження фактичних обставин здійснення догляду.

Також необхідні документи, які підтверджують інвалідність дитини та її вік.

Як підтверджують факт догляду

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складають органи Пенсійного фонду на підставі відомостей житлово-експлуатаційних чи інших організацій за місцем проживання, інформації від сільських або селищних рад, опитування особи, за якою здійснювався догляд, її сусідів та інших наявних даних.

Документами, що підтверджують інвалідність, можуть бути виписка з акта огляду МСЕК, витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги, довідка органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду, а також інші документи, передбачені законодавством.

Вік дитини підтверджується свідоцтвом про народження, паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.

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