Не все знают об этом праве: кто может оформить досрочную пенсию в связи с ребенком с инвалидностью

Право на льготную пенсию имеют не только матери, но и отцы, если именно они воспитывали ребенка с инвалидностью до шестилетнего возраста.

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Матери, воспитавшие ребенка с инвалидностью с детства или тяжелобольного ребенка до шестилетнего возраста, имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту. Для этого необходимо соответствовать установленным законом требованиям относительно возраста, страхового стажа и подтвердить право соответствующими документами. О порядке назначения таких пенсий напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Кто имеет право на досрочную пенсию

Законодательство предусматривает право на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста женщинам — матерям лиц с инвалидностью с детства и тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность, если они воспитали ребенка до достижения им шестилетнего возраста.

Такие женщины могут выйти на пенсию по достижении 50-летнего возраста при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом к лицам с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

По выбору матери или в случае её отсутствия, если именно отец воспитывал ребёнка с инвалидностью или тяжелобольного ребёнка до шестилетнего возраста, он также может воспользоваться правом на досрочную пенсию. В таком случае пенсия назначается по достижении 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Какие документы необходимы

Для назначения пенсии факт рождения ребенка подтверждается свидетельством о рождении, а факт его воспитания до шестилетнего возраста — свидетельством о рождении или паспортом ребенка. Если ребенок умер, необходимо представить свидетельство о смерти.

Статус лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью подтверждается выпиской из акта освидетельствования МСЭК, медицинским заключением учреждения здравоохранения или удостоверением получателя пособия.

Если инвалидность была установлена после достижения ребенком шестилетнего или совершеннолетнего возраста, необходимо предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии или МСЭК о том, что медицинские показания для установления инвалидности существовали до соответствующего возраста.

Как подтверждается тяжелое заболевание ребенка

Если речь идет о тяжелобольном ребенке, которому не установлена инвалидность, подтверждением могут служить удостоверение получателя помощи или справка медицинского учреждения о наличии тяжелого перинатального поражения нервной системы, тяжелого врожденного порока развития, редкого орфанного, онкологического или онкогематологического заболевания, детского церебрального паралича, тяжелого психического расстройства, сахарного диабета I типа, острого или хронического заболевания почек IV степени, тяжелой травмы, необходимости трансплантации органа или паллиативной помощи.

Если ребёнок признан тяжкобольным после достижения шестилетнего возраста, необходимо предоставить медицинское заключение о том, что заболевание существовало до достижения этого возраста.

Орган Пенсионного фонда также прилагает к пенсионному делу сведения от органов, назначавших соответствующую государственную помощь, о её виде и периоде получения.

Как учитывается уход в страховом стаже

При назначении пенсии период ухода за ребёнком с инвалидностью до достижения им 16 лет может быть зачтён в страховой стаж женщины при условии соблюдения требований законодательства.

Если уход осуществлялся до 1 января 2004 года, этот период подтверждается информацией о получении пособия или компенсации за уход, которую Пенсионный фонд получает от органов социальной защиты населения, либо актом обследования фактических обстоятельств осуществления ухода.

Также необходимы документы, подтверждающие инвалидность ребенка и его возраст.

Как подтверждается факт ухода

Акт обследования фактических обстоятельств осуществления ухода составляют органы Пенсионного фонда на основании сведений жилищно-эксплуатационных или иных организаций по месту жительства, информации от сельских или поселковых советов, опроса лица, за которым осуществлялся уход, его соседей и других имеющихся данных.

Документами, подтверждающими инвалидность, могут быть выписка из акта осмотра МСЭК, выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица, медицинские заключения, пенсионное удостоверение, удостоверение получателя помощи, справка органов социальной защиты населения или Пенсионного фонда, а также другие документы, предусмотренные законодательством.

Возраст ребенка подтверждается свидетельством о рождении, паспортом гражданина Украины или другим документом, удостоверяющим личность.

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