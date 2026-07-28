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ВП ВС: нерассмотрение ходатайства об отложении рассмотрения дела не всегда влечет отмену решения

16:08, 28 июля 2026 86
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Нерассмотрение судом ходатайства надлежащим образом уведомленного участника дела об отложении рассмотрения дела не является безусловным основанием для отмены судебного решения — ВП ВС.
ВП ВС: нерассмотрение ходатайства об отложении рассмотрения дела не всегда влечет отмену решения
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Если лицо было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, но суд не рассмотрел его ходатайство об отложении или без надлежащего обоснования отказал в его удовлетворении, то такое процессуальное нарушение не подпадает под действие п. 5 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины (п. 5 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины и п. 3 ч. 3 ст. 353 КАС Украины).

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Решающим в таком случае является то, привело ли это процессуальное нарушение к ситуации, при которой сторона была лишена разумной возможности эффективно представлять свое дело, оказавшись в существенно менее выгодном положении по сравнению со своим оппонентом.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

В этом деле истец обратился в суд с требованием о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых в связи с неисполнением ответчиком денежного обязательства по договору займа.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

В апелляционной жалобе ответчик указал, что суд первой инстанции неправомерно рассмотрел дело в его отсутствие и без его представителя, не приняв во внимание поданное ими ходатайство об отложении рассмотрения дела. Аналогичные доводы относительно решений судов первой и апелляционной инстанций ответчик привел и в кассационной жалобе, считая такое процессуальное нарушение безусловным основанием для отмены судебных решений.

Пересматривая дело, Большая Палата Верховного Суда отметила, что рассмотрение дела судом в отсутствие участника, который не был уведомлен о месте, дате и времени судебного заседания, безусловно свидетельствует о нарушении таких основных принципов судопроизводства, как верховенство права, равенство и состязательность сторон, открытость судебного процесса, и является существенным нарушением его процессуальных прав, что вытекает из сформулированного в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод положения о праве каждого на справедливое судебное разбирательство.

Такое процессуальное нарушение согласно п. 5 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины является самостоятельным, обязательным и безусловным основанием для отмены судебных решений и направления дела на новое рассмотрение для устранения нарушений процессуального закона тем судом, который допустил такое нарушение.

В то же время нерассмотрение судом апелляционной инстанции ходатайства надлежащим образом уведомленного участника дела об отложении рассмотрения дела может быть основанием для отмены судебного решения в соответствии с ч. 3 ст. 411 ГПК Украины, если по обстоятельствам дела это лишило отсутствующего участника дела разумной возможности эффективно представлять свою позицию в суде, поставило его в существенно менее выгодное положение по сравнению с оппонентом, сделало невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Следовательно, последствия такого процессуального нарушения должны быть оценены судом кассационной инстанции с точки зрения того, как оно повлияло на реализацию права лица на доступ к правосудию.

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что правильное по существу и законное судебное решение не может быть отменено лишь по формальным основаниям.

ВП ВС подтвердила устоявшуюся практику кассационных судов, согласно которой основным условием отложения рассмотрения дела является не отсутствие сторон в судебном заседании при условии их надлежащего уведомления о времени и месте рассмотрения дела, а невозможность разрешения спора в соответствующем судебном заседании.

Учитывая изложенное, а также конкретные обстоятельства этого дела, ВП ВС пришла к выводу, что нерассмотрение апелляционным судом ходатайства ответчика об отложении рассмотрения дела не лишило его разумной возможности эффективно представлять свою позицию, не поставило в существенно менее выгодное положение по сравнению с истцом и не воспрепятствовало установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а следовательно, не повлекло принятия незаконного решения.

Учитывая изложенное, Большая Палата Верховного Суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

С постановлением ВП ВС от 8 июля 2026 года по делу № 757/52615/21-ц можно ознакомиться по ссылке.

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