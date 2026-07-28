ВП ВС: нерассмотрение ходатайства об отложении рассмотрения дела не всегда влечет отмену решения

Нерассмотрение судом ходатайства надлежащим образом уведомленного участника дела об отложении рассмотрения дела не является безусловным основанием для отмены судебного решения — ВП ВС.

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Если лицо было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, но суд не рассмотрел его ходатайство об отложении или без надлежащего обоснования отказал в его удовлетворении, то такое процессуальное нарушение не подпадает под действие п. 5 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины (п. 5 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины и п. 3 ч. 3 ст. 353 КАС Украины).

Решающим в таком случае является то, привело ли это процессуальное нарушение к ситуации, при которой сторона была лишена разумной возможности эффективно представлять свое дело, оказавшись в существенно менее выгодном положении по сравнению со своим оппонентом.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда.

В этом деле истец обратился в суд с требованием о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых в связи с неисполнением ответчиком денежного обязательства по договору займа.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

В апелляционной жалобе ответчик указал, что суд первой инстанции неправомерно рассмотрел дело в его отсутствие и без его представителя, не приняв во внимание поданное ими ходатайство об отложении рассмотрения дела. Аналогичные доводы относительно решений судов первой и апелляционной инстанций ответчик привел и в кассационной жалобе, считая такое процессуальное нарушение безусловным основанием для отмены судебных решений.

Пересматривая дело, Большая Палата Верховного Суда отметила, что рассмотрение дела судом в отсутствие участника, который не был уведомлен о месте, дате и времени судебного заседания, безусловно свидетельствует о нарушении таких основных принципов судопроизводства, как верховенство права, равенство и состязательность сторон, открытость судебного процесса, и является существенным нарушением его процессуальных прав, что вытекает из сформулированного в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод положения о праве каждого на справедливое судебное разбирательство.

Такое процессуальное нарушение согласно п. 5 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины является самостоятельным, обязательным и безусловным основанием для отмены судебных решений и направления дела на новое рассмотрение для устранения нарушений процессуального закона тем судом, который допустил такое нарушение.

В то же время нерассмотрение судом апелляционной инстанции ходатайства надлежащим образом уведомленного участника дела об отложении рассмотрения дела может быть основанием для отмены судебного решения в соответствии с ч. 3 ст. 411 ГПК Украины, если по обстоятельствам дела это лишило отсутствующего участника дела разумной возможности эффективно представлять свою позицию в суде, поставило его в существенно менее выгодное положение по сравнению с оппонентом, сделало невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Следовательно, последствия такого процессуального нарушения должны быть оценены судом кассационной инстанции с точки зрения того, как оно повлияло на реализацию права лица на доступ к правосудию.

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что правильное по существу и законное судебное решение не может быть отменено лишь по формальным основаниям.

ВП ВС подтвердила устоявшуюся практику кассационных судов, согласно которой основным условием отложения рассмотрения дела является не отсутствие сторон в судебном заседании при условии их надлежащего уведомления о времени и месте рассмотрения дела, а невозможность разрешения спора в соответствующем судебном заседании.

Учитывая изложенное, а также конкретные обстоятельства этого дела, ВП ВС пришла к выводу, что нерассмотрение апелляционным судом ходатайства ответчика об отложении рассмотрения дела не лишило его разумной возможности эффективно представлять свою позицию, не поставило в существенно менее выгодное положение по сравнению с истцом и не воспрепятствовало установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а следовательно, не повлекло принятия незаконного решения.

Учитывая изложенное, Большая Палата Верховного Суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

С постановлением ВП ВС от 8 июля 2026 года по делу № 757/52615/21-ц можно ознакомиться по ссылке.

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