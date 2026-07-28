В Киеве чиновницу подозревают в растрате 1,7 млн грн: переплату выявили при закупке подгузников для лежачих больных

Следствие считает, что коммунальное учреждение приобрело средства ухода по завышенным ценам, нанеся бюджету ущерб в миллионы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Территориального центра социального обслуживания Соломенского района Киева. По версии следствия, при закупке пеленок и средств ухода за лежачими больными коммунальное учреждение переплатило около 1,7 миллиона гривен.

По данным Киевской городской прокуратуры, в сентябре 2025 года Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района города Киева объявил тендер на закупку средств для ухода за младенцами и лежачими больными с завышенной ожидаемой стоимостью.

Расследование установило, что должностное лицо коммунального учреждения знала о несоответствии установленной стоимости товаров их рыночным ценам, однако обеспечила проведение закупки на невыгодных для учреждения условиях.

По результатам тендера с поставщиком был заключен договор на сумму более 7,2 миллиона гривен.

В то же время, по информации правоохранительных органов, при закупке подгузников и средств ухода за лежачими больными коммунальное учреждение переплатило около 1,7 миллиона гривен.

В результате, по данным следствия, учреждению был нанесен ущерб на указанную сумму.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева сотруднице Территориального центра социального обслуживания Соломенского района было предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств.

Ее действия квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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