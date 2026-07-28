  1. В Украине

В Киеве чиновницу подозревают в растрате 1,7 млн грн: переплату выявили при закупке подгузников для лежачих больных

15:41, 28 июля 2026 120
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следствие считает, что коммунальное учреждение приобрело средства ухода по завышенным ценам, нанеся бюджету ущерб в миллионы.
В Киеве чиновницу подозревают в растрате 1,7 млн грн: переплату выявили при закупке подгузников для лежачих больных
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Территориального центра социального обслуживания Соломенского района Киева. По версии следствия, при закупке пеленок и средств ухода за лежачими больными коммунальное учреждение переплатило около 1,7 миллиона гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Киевской городской прокуратуры, в сентябре 2025 года Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района города Киева объявил тендер на закупку средств для ухода за младенцами и лежачими больными с завышенной ожидаемой стоимостью.

Расследование установило, что должностное лицо коммунального учреждения знала о несоответствии установленной стоимости товаров их рыночным ценам, однако обеспечила проведение закупки на невыгодных для учреждения условиях.

По результатам тендера с поставщиком был заключен договор на сумму более 7,2 миллиона гривен.

В то же время, по информации правоохранительных органов, при закупке подгузников и средств ухода за лежачими больными коммунальное учреждение переплатило около 1,7 миллиона гривен.

В результате, по данным следствия, учреждению был нанесен ущерб на указанную сумму.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева сотруднице Территориального центра социального обслуживания Соломенского района было предъявлено подозрение в растрате бюджетных средств.

Ее действия квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев подозреваемый

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП принял решение о командировании судей из Донецкой области в суды Харькова и Полтавы

ВСП решил командировать четырех судей из Донецкой области и продлил командирование еще одной судьи на год.

Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Истец ссылалась на судебное решение, согласно которому её матери должны были выделить землю, однако участок впоследствии оказался в собственности другого лица: ВС обязал пересмотреть дело.

ВСП поддержал кандидатуру Валерия Сопильняка в Одесский апелляционный суд несмотря на замечания по имущественным вопросам

ВСП поддержал назначение Валерия Сопильняка судьей Одесского апелляционного суда.

26 миллионов судебных решений могут оказаться «под ударом» из-за одного названия: в Раде увидели проблему в ЕСИКС

Судебные решения с 2024 года под угрозой отмены: почему ВСП уже два года не утверждает положение и как это хотят изменить новым законопроектом 15447.

ВСП отказал в аресте судьи Виталия Дудченко, которого подозревают в получении взятки $2000 за «правильное» распределение дела

ВСП не дал согласия на арест председателя Берестинского районного суда Харьковской области по делу о взятке.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]