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26 миллионов судебных решений могут оказаться «под ударом» из-за одного названия: в Раде увидели проблему в ЕСИКС

14:00, 28 июля 2026 425
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Судебные решения с 2024 года под угрозой отмены: почему ВСП уже два года не утверждает положение и как это хотят изменить новым законопроектом 15447.
26 миллионов судебных решений могут оказаться «под ударом» из-за одного названия: в Раде увидели проблему в ЕСИКС
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Современное судопроизводство в Украине невозможно без автоматизации, однако именно цифровизация стала источником беспрецедентного юридического риска. Как отмечают в Верховной Раде, по состоянию на 2026 год сложилась довольно противоречивая ситуация, корни которой уходят в 2017 год, когда было начато внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В 2022 году Верховная Рада постановила заменить слово «телекоммуникационная» на «коммуникационная» во всех процессуальных кодексах.

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Таким образом, процессуальные кодексы оперируют понятием «Единая судебная информационно-коммуникационная система» (ЕСИКС), в то время как аналогичные изменения не были синхронно внесены в Уголовный кодекс, а именно ст. 376-1, и законы о судоустройстве. В результате Высший совет правосудия уже более двух лет не утверждает Положение о ЕСИКС, ссылаясь на отсутствие соответствующих полномочий в профильном законе.

В итоге суды оказались в ситуации, когда они используют систему, название которой в УК не соответствует названию системы, за вмешательство в которую предусмотрена уголовная ответственность.

С целью исправить сложившуюся ситуацию в Верховную Раду внесли законопроект 15447, которым предлагается устранить неувязку между процессуальными кодексами.

В пояснительной записке отмечается, что такая ситуация якобы ставит под сомнение законность всех составов судов, определенных автоматизированным распределением после 1 января 2024 года, а значит, это может быть основанием для отмены судебных решений как принятых незаконным составом суда.

Автор также заявляет, что это может касаться и значительного количества судебных решений Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. В документе утверждается, что в Едином государственном реестре судебных решений может содержаться более 26 миллионов решений, которые, по мнению автора законопроекта, потенциально могут быть обжалованы по этим основаниям.

В пояснительной записке также акцентируется необходимость установить сроки, в течение которых Высший совет правосудия должен утвердить соответствующее положение после вступления закона в силу.

Редакционное примечание: в то же время приведенные в пояснительной записке выводы о незаконности состава суда и утверждения о возможности отмены миллионов судебных решений являются позицией автора законопроекта, изложенной в пояснительной записке, и не являются официальным выводом Верховной Рады, Высшего совета правосудия или судебной практики.

Что предлагается изменить?

Законопроект предлагает привести в соответствие терминологию Уголовного кодекса, заменив упоминание о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе на Единую судебную информационно-коммуникационную систему и/или положения, определяющие порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

И хотя проектом предлагаются изменения в часть первую статьи 376-1 УК Украины, автор также подчеркивает необходимость как можно скорее принять изменения в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия», которые позволят ВСП утвердить соответствующее положение о ЕСИКС и, по его мнению, устранить существующую правовую неопределенность.

Помимо этого, в пояснительной записке предлагается усовершенствовать регулирование уголовной ответственности за внесение ложных или несвоевременное внесение сведений в ЕСИКС и ее отдельные подсистемы, а также в перспективе унифицировать электронный документооборот в судах для сокращения расходов и ускорения рассмотрения дел.

По мнению автора законопроекта, устранение законодательной коллизии позволит ВСП утвердить необходимое положение о ЕСИКС, активнее применять уголовную ответственность за манипуляции с судебными информационными системами и создать условия для внедрения единого электронного документооборота в органах правосудия, что должно сократить бюджетные расходы.

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Верховная Рада Украины законопроект решение суда ВСП ЕСИТС

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