НКРЭКУ проверит операторов газораспределительных систем: в чем причина

Во время проверок НКРЭКУ установит, соблюдали ли операторы ГРС требования законодательства при определении объемов потребления природного газа и передаче соответствующей информации на информационную платформу Оператора ГТС.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 11 операторов газораспределительных систем.

«Основанием для этого стало обращение ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» относительно возможных нарушений требований законодательства при формировании и передаче данных об объемах потребления природного газа бытовыми потребителями», — говорится в заявлении.

Отдельно в НКРЭКУ поступило письмо Службы безопасности Украины о возможном причинении ущерба интересам государства при осуществлении операторами ГРС лицензированной деятельности по предоставлению услуг по распределению природного газа, что создает предпосылки для нарушения целостности и устойчивого функционирования газораспределительных сетей государства.

Во время проверок НКРЭКУ установит, соблюдали ли операторы ГРС требования законодательства при определении объемов потребления природного газа и передаче соответствующей информации на информационную платформу Оператора ГТС. В частности, будет проверено, соответствует ли информация, внесенная на платформу, фактическим показаниям счетчиков и требованиям Кодекса газораспределительных систем и Кодекса газотранспортной системы.

Регулятор подчеркивает, что именно данные об объемах потребления природного газа, которые операторы ГРС передают на информационную платформу Оператора ГТС, используются поставщиками для расчета стоимости потребленного газа. Поэтому любые расхождения между фактическими показаниями счетчиков и переданной информацией могут отразиться на суммах, указанных в счетах бытовых потребителей.

Согласно информации, изложенной в обращении ГК «Нафтогаз Украины», речь идет о возможных аномалиях в отображении объемов потребления природного газа отдельными бытовыми потребителями. В частности, зафиксированы случаи резких скачков объемов потребления, существенных отклонений от среднестатистических показателей, а также многократной корректировки данных. Именно эти обстоятельства станут предметом государственного контроля.

Внеплановые выездные проверки будут проведены в отношении ЧАО «Гадячгаз», АО «Киевгаз», ГП «Кременецкое управление по снабжению и реализации газа», ЧАО «Кременчукгаз», АО «Лубныгаз», АО «Одессагаз», АО «Полтавагаз», ЧАО «Тернопольгоргаз», ЧАО «Уманьгаз», АО «Херсонгаз» и ЧАО «Шепетовкагаз».

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