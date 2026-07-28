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Применение норм трудового законодательства в условиях военного положения: обзор практики КГС ВС

14:24, 28 июля 2026 120
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В обзоре проанализированы подходы Верховного Суда к разрешению споров о правомерности перевода работников без их согласия для ликвидации последствий боевых действий.
Применение норм трудового законодательства в условиях военного положения: обзор практики КГС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор правовых выводов Кассационного гражданского суда Верховного Суда относительно применения норм трудового законодательства в условиях военного положения за период с 2023 года по апрель 2026 года.

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Основное внимание сосредоточено на критериях законности изменения существенных условий труда и приостановления действия трудового договора, в частности через призму определения абсолютной невозможности предоставления и выполнения работы обеими сторонами.

В обзоре проанализированы подходы Верховного Суда к разрешению споров о правомерности перевода работников без их согласия для ликвидации последствий боевых действий, а также правовые последствия отказа от работы в связи с изменением официальной дислокации предприятия или рабочего места.

Отдельные разделы издания посвящены особенностям расторжения трудового договора по инициативе работодателя во время болезни или отпуска, увольнению в связи с утратой доверия, а также специфике применения п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины в связи с невозможностью обеспечить работой.

В обзоре освещены правовые позиции относительно социально-трудовых гарантий для мобилизованных работников, медиков и работников образования, а также вопросы оплаты труда в условиях оккупации или пребывания работника в зоне активных боевых действий.

Значительное внимание уделено возмещению морального вреда, причиненного смертью работника вследствие вооруженной агрессии, и распределению ответственности за такие выплаты между собственником и государством-оккупантом. Рассмотрены также процессуальные аспекты, в частности бремя доказывания законности увольнения или перевода согласно международным стандартам (Конвенция МОТ № 158 о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя 1982 года), а также уважительность причин пропуска сроков обращения в суд в условиях карантина и войны.

Обзор формирует целостное представление о современной судебной практике в условиях военного положения и служит ориентиром для обеспечения единообразного, последовательного и предсказуемого правоприменения в трудовых спорах.

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