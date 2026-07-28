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Возвращение после СЗЧ: как военным возобновить службу по новой процедуре

14:29, 28 июля 2026 128
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Право на возвращение имеют военные ВСУ, Государственная специальная служба транспорта и Национальная гвардия Украины, в которых СЗЧ была зафиксирована до 12 июня 2026 года.
Возвращение после СЗЧ: как военным возобновить службу по новой процедуре
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Военнослужащие, у которых было зафиксировано самовольное оставление воинской части (СЗЧ) до 12 июня 2026 года, могут добровольно вернуться на службу по упрощенной процедуре. Восстановление на службе возможно до 20 сентября 2026 года включительно.

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Как объясняет Харьковский ТЦК и СП, новая процедура предусматривает, что военнослужащих больше не будут направлять в батальоны резерва. Они могут самостоятельно выбрать подразделение из специального перечня и продолжить службу в выбранной части.

Самый удобный способ возвращения — через приложение «Армия+». В нем военнослужащий может выбрать новое подразделение, указать желаемое направление службы и свой опыт, а также получить сопровождение до момента зачисления.

После согласования рапорта в приложении появляется статус «В дороге». Он подтверждает, что военнослужащий добровольно возвращается к выполнению обязанностей. Для прибытия в новую часть предоставляется пять дней.

Подать рапорт на возвращение также можно непосредственно в выбранную воинскую часть или через центры рекрутинга:

  • 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ;
  • 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Через центры рекрутинга могут обращаться военнослужащие Вооруженных сил Украины. Право на возвращение имеют военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии Украины, у которых СЗЧ было зафиксировано до 12 июня 2026 года.

После подачи рапорта воинская часть рассматривает его до семи дней. За это время представители подразделения могут связаться с военнослужащим для уточнения данных и обсуждения дальнейшего прохождения службы с учетом его навыков и потребностей части.

После прибытия в подразделение военнослужащему возобновляют оформление на службе, а также продовольственное, денежное и другие виды обеспечения.

Для военнослужащих ВСУ и ГССТ срок прибытия после получения разрешения составляет пять суток. Для военнослужащих Нацгвардии предусмотрено 96 часов после соответствующего уведомления в «Армия+».

Программа возвращения после СЗЧ действует до 20 сентября 2026 года включительно. До завершения срока осталось 55 дней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть, при определенных условиях могут вернуться к службе. Однако такая возможность действует не во всех случаях. Законодательство позволяет добровольно восстановиться на службе только при определенных условиях, а повторное самовольное оставление части лишает права воспользоваться этой процедурой — в таком случае вопрос решается уже в рамках уголовного производства через суд.

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