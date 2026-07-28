Военный вернулся с фронта и узнал об онкологии: чем завершился судебный спор с ЦВВК

После возвращения с фронта военный узнал об онкологическом заболевании, однако ЦВВК отказалась связать его заболевание с защитой Родины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащий, у которого во время участия в боевых действиях диагностировали онкологическое заболевание, через суд добился пересмотра заключения Центральной военно-врачебной комиссии.

Киевский окружной административный суд признал, что при обстоятельствах этого дела причинная связь заболевания должна быть определена как «связанное с защитой Родины», а не только с прохождением военной службы.

Суд признал противоправным отказ ЦВВК в изменении такой формулировки и обязал комиссию повторно рассмотреть заявление военнослужащего, отменить предыдущее постановление ВВК и принять новое постановление с надлежащей формулировкой причинной связи заболевания.

Обстоятельства дела

Истец — участник боевых действий, мобилизованный после начала полномасштабной войны. Он неоднократно принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, в частности выполнял боевые задачи в районе Часова Яра Донецкой области. Во время прохождения военной службы его состояние здоровья резко ухудшилось, а осенью 2023 года врачи диагностировали рак слизистой оболочки правой щеки.

После лечения военнослужащему установили II группу инвалидности и 80% утраты профессиональной трудоспособности, а впоследствии уволили с военной службы по состоянию здоровья.

По результатам военно-врачебной экспертизы ВВК определила причинную связь заболевания в формулировке «Заболевание, ТАК, связано с прохождением военной службы». Истец не согласился с таким выводом и считал, что в соответствии с Положением №402 его заболевание должно быть определено как связанное с защитой Родины. После того как ЦВВК отказала в пересмотре постановления, он обратился в административный суд.

Что учел суд

Суд проанализировал Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное приказом Министерства обороны №402, которое определяет порядок установления причинной связи заболеваний военнослужащих.

Суд обратил внимание, что подпункт «г» пункта 21.5 Положения №402 предусматривает формулировку «Заболевание, ТАК, связано с защитой Родины» в случае, если заболевание возникло или достигло такого развития, которое привело к ограничению либо утрате годности к военной службе во время непосредственного участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец документально подтвердил свое непосредственное участие в боевых действиях, а онкологическое заболевание было диагностировано в период, когда он проходил военную службу и принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. По выводу суда, при таких обстоятельствах этот случай подпадает под действие подпункта «г» пункта 21.5 Положения №402, а потому справка ВВК от 10 апреля 2024 года содержала неправильную формулировку причинной связи заболевания.

Почему суд отменил решение ЦВВК

Суд отметил, что Центральная военно-врачебная комиссия в соответствии с Положением №402 имеет полномочия пересматривать, отменять и изменять постановления любой ВВК, если они не соответствуют требованиям законодательства.

Поскольку суд по делу №320/13254/25 пришел к выводу, что справка ВВК содержала неправильную формулировку причинной связи заболевания, ЦВВК должна была отменить соответствующее постановление и принять новое решение. Вместо этого комиссия безосновательно отказала военнослужащему в удовлетворении его заявления.

Кроме того, ЦВВК не представила в суд отзыв на иск и не доказала правомерность своего решения, хотя суд истребовал соответствующие документы и объяснения. Это также было учтено при разрешении спора.

Решение суда

Киевский окружной административный суд удовлетворил административный иск. Суд признал противоправным и отменил решение ЦВВК об отказе в пересмотре постановления ВВК относительно причинной связи заболевания. Также суд обязал Центральную военно-врачебную комиссию повторно рассмотреть заявление истца, отменить постановление ВВК, оформленное справкой от 10 апреля 2024 года, в которой заболевание было определено как связанное с прохождением военной службы, и принять новое постановление с формулировкой «Заболевание, ТАК, связано с защитой Родины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.