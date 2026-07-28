Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: НКРЭКУ одобрила проект порядка

НКРЭКУ одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Фото: 5.ua

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НКРЭКУ сообщила, что одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению.

Документ разработан во исполнение Закона Украины № 4777-IX. Он определяет порядок проведения НКРЭКУ контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, а также критерии, по которым Комиссия будет оценивать соответствие тарифных решений требованиям законодательства и утвержденным методикам.

Проектом Порядка предусмотрено проведение плановых и внеплановых проверок без выезда в органы местного самоуправления. Анализ будет осуществляться на основании документов, расчетов, пояснений и других материалов, использованных при установлении тарифов.

«Во время проверок НКРЭКУ будет оценивать соблюдение процедуры принятия тарифных решений, соответствие расчетов требованиям законодательства, обоснованность расходов, заложенных в тариф, а также полноту документов, на основании которых он был установлен.

НКРЭКУ приглашает органы местного самоуправления, предприятия, профильные ассоциации, экспертное сообщество, общественные организации и всех заинтересованных участников присоединиться к открытому обсуждению проекта Порядка и предоставить свои замечания и предложения.

Все полученные предложения Комиссия обработает в соответствии с Порядком проведения открытого обсуждения проектов решений НКРЭКУ и учтет при подготовке окончательной редакции документа», — говорится в заявлении.

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