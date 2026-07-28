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15 кандидатов претендуют на два места в ВСП по квоте всеукраинской конференции прокуроров: список

14:58, 28 июля 2026 42
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Завершен прием документов от кандидатов на избрание членами ВСП от всеукраинской конференции прокуроров.
15 кандидатов претендуют на два места в ВСП по квоте всеукраинской конференции прокуроров: список
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Секретариат Высшего совета правосудия завершил прием документов от кандидатов, участвующих в конкурсе по избранию членами Высшего совета правосудия от всеукраинской конференции прокуроров.

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Всего документы для участия в отборе подали 15 человек.

27–28 августа запланировано проведение очередной всеукраинской конференции прокуроров. Одним из вопросов повестки дня конференции станет избрание двух членов Высшего совета правосудия.

Кандидаты в состав ВСП для избрания очередной всеукраинской конференцией прокуроров

  1. САМОЛУДЧЕНКО Сергей Николаевич
  2. ШЕЛЕСТ Николай Владимирович
  3. КОВБАСЮК Виталий Васильевич
  4. ДУЛЬСКАЯ Наталья Васильевна
  5. СКРИПКА Максим Викторович
  6. ЕРЕМЕНКО Максим Владимирович
  7. ГУЛЬТАЙ Павел Михайлович
  8. МАЛЕЦКИЙ Анатолий Сергеевич
  9. ШУРХНО Ирина Сергеевна
  10. СУПРУН Александр Александрович
  11. ОРШАВСКАЯ Виктория Руслановна
  12. ТАХТАРОВ Николай Павлович
  13. ВАСИЛИВА Наталья Евгеньевна
  14. ГОРБАНЬ Ирина Александровна
  15. СЕНИК Валентина Григорьевна

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прокурор ВСП конкурс

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