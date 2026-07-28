15 кандидатов претендуют на два места в ВСП по квоте всеукраинской конференции прокуроров: список
14:58, 28 июля 2026 42
Завершен прием документов от кандидатов на избрание членами ВСП от всеукраинской конференции прокуроров.
Секретариат Высшего совета правосудия завершил прием документов от кандидатов, участвующих в конкурсе по избранию членами Высшего совета правосудия от всеукраинской конференции прокуроров.
Всего документы для участия в отборе подали 15 человек.
27–28 августа запланировано проведение очередной всеукраинской конференции прокуроров. Одним из вопросов повестки дня конференции станет избрание двух членов Высшего совета правосудия.
Кандидаты в состав ВСП для избрания очередной всеукраинской конференцией прокуроров
- САМОЛУДЧЕНКО Сергей Николаевич
- ШЕЛЕСТ Николай Владимирович
- КОВБАСЮК Виталий Васильевич
- ДУЛЬСКАЯ Наталья Васильевна
- СКРИПКА Максим Викторович
- ЕРЕМЕНКО Максим Владимирович
- ГУЛЬТАЙ Павел Михайлович
- МАЛЕЦКИЙ Анатолий Сергеевич
- ШУРХНО Ирина Сергеевна
- СУПРУН Александр Александрович
- ОРШАВСКАЯ Виктория Руслановна
- ТАХТАРОВ Николай Павлович
- ВАСИЛИВА Наталья Евгеньевна
- ГОРБАНЬ Ирина Александровна
- СЕНИК Валентина Григорьевна
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.