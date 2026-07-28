Кадровый дефицит в судах сохраняется: ВСП внес представления на назначение 93 новых судей, а уволил 105

За шесть месяцев ВСП внес представления о назначении 93 судей, одновременно уволив 105 судей.

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В течение января–июня 2026 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представлений о назначении 93 кандидатов на должности судей.

Как сообщили в ВСП:

13 судей для назначения в местные общие суды;

1 судью — в местный административный суд;

1 судью — в местный хозяйственный суд;

59 судей — в апелляционные общие суды;

12 судей — в апелляционные хозяйственные суды;

7 судей — в апелляционные административные суды.

В то же время за этот же период Высший совет правосудия принял решение об увольнении 105 судей.

Наибольшую часть увольнений в первом полугодии 2026 года составили случаи прекращения полномочий судей в связи с отставкой.

Так, по общим обстоятельствам были уволены 89 судей, из них:

86 судей — в связи с подачей заявлений об отставке;

3 судей — в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

Еще 16 судей ВСП уволил по особым обстоятельствам.

14 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Еще двух судей уволили в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В судах сохраняется значительный кадровый дефицит

Несмотря на назначение новых судей, проблема нехватки кадров в судебной системе остается системной.

В Ежегодном докладе за 2025 год Высший совет правосудия отмечал, что дефицит судей перерос в кризис, а значительная часть судей работает на пределе своих возможностей, что затрудняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

в Украине функционировало 758 судов, из них 582 осуществляли правосудие;

предельная штатная численность судей составляла 6600 должностей;

фактически работали 4346 судей в судах, которые продолжали осуществлять правосудие;

вакантными оставались 2254 должности судей.

Больше всего вакансий приходилось на:

местные суды — 1400 должностей;

апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно ВСП обращал внимание, что в 20 местных общих судах правосудие осуществляет только один судья с полномочиями.

Совет судей Украины также отмечал, что в течение 2025 года кадровая ситуация в судах ухудшилась фактически во всех регионах. Причиной называли дальнейшее сокращение количества судей вследствие увольнения по различным основаниям, которое не компенсируется началом работы вновь назначенных судей. Несмотря на войну, нагрузка на суды лишь возрастает, а количество обращений увеличивается во всех юрисдикциях.

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