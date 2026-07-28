ТЦК поставил мужчину на воинский учет в другом районе и сразу мобилизовал — суд отменил призыв

Мужчину без законных оснований поставили на воинский учет в другом ТЦК, в тот же день направили на ВВК и мобилизовали.

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Запорожский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого поставили на воинский учет не по месту его регистрации и призвали на основании заключения военно-врачебной комиссии, которое впоследствии было отменено в судебном порядке. Суд не только признал противоправными действия ТЦК и отменил приказы о мобилизации и зачислении в воинскую часть, но и обязал воинскую часть принять решение об увольнении военнослужащего и исключении его из списков личного состава.

Основаниями для такого вывода стали установленные судом нарушения порядка постановки истца на воинский учет, а также то, что приказ о мобилизации основывался на постановлении ВВК о годности к военной службе, которое к моменту рассмотрения данного дела уже было признано судом противоправным и отменено.

Обстоятельства дела

Истец просил суд признать незаконными действия ТЦК по постановке его на воинский учет и призыву во время мобилизации, отменить приказ о мобилизации, приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава, обязать воинскую часть принять решение о его увольнении с военной службы и исключении из списков личного состава, а также вернуть личное дело в ТЦК по месту его регистрации.

Истец указывал, что еще в 2023 году был признан ВВК ограниченно годным к военной службе и состоял на воинском учете по месту своей регистрации. Данные были актуализированы через приложение «Резерв+». После задержания на блокпосту в декабре 2025 года его доставили в другой ТЦК, где без его заявления поставили на воинский учет, направили на военно-врачебную комиссию и в тот же день мобилизовали. По словам истца, медицинский осмотр был проведен формально, без надлежащего обследования и без учета имеющихся заболеваний.

До рассмотрения данного дела другим решением Запорожского окружного административного суда было признано противоправным и отменено постановление ВВК о годности истца к военной службе, а военно-врачебную комиссию обязали провести повторный медицинский осмотр с полным исследованием состояния здоровья. Это решение вступило в законную силу.

Позиция ответчиков

ТЦК и воинская часть просили отказать в удовлетворении иска.

Они указывали, что после прибытия в воинскую часть истец приобрел статус военнослужащего, а приказ о мобилизации уже был реализован и поэтому исчерпал свое действие. По мнению ответчиков, даже отмена постановления ВВК не является основанием для автоматического увольнения со службы, поскольку Закон «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает такого основания. Кроме того, они ссылались на практику Верховного Суда относительно исполненных индивидуальных актов.

Что установил суд

Суд установил, что истец был зарегистрирован в Запорожье и состоял на воинском учете именно по месту своей регистрации. В то же время ТЦК, который осуществил его мобилизацию, не доказал наличие законных оснований для постановки данного лица на воинский учет у себя. Суд пришел к выводу, что такие действия противоречили требованиям Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Также суд учел преюдициальное значение решения, которым уже было отменено постановление ВВК о годности истца к военной службе. Именно это заключение ВВК было положено в основу приказа о мобилизации и последующего приказа командира воинской части о зачислении истца в списки личного состава. Учитывая это, суд пришел к выводу, что соответствующие приказы были приняты необоснованно.

Отдельно суд не согласился с доводами ответчиков о том, что после исполнения приказа о мобилизации он уже не может быть предметом судебного обжалования. Суд отметил, что реализация индивидуального акта не лишает лицо права на эффективную судебную защиту, если этот акт непосредственно нарушает его права и законные интересы. Кроме того, суд указал, что обстоятельства данного дела отличаются от дел, на которые ссылались ответчики, обосновывая свою позицию практикой Верховного Суда.

Решение суда

Запорожский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд по делу № 280/4095/26 признал противоправными действия ТЦК по постановке истца на воинский учет и его призыву по мобилизации. Также суд отменил приказ ТЦК о призыве истца на военную службу по мобилизации и приказ командира воинской части в части его зачисления в списки личного состава. Кроме того, суд обязал воинскую часть принять решение об увольнении истца с военной службы и последующем исключении его из списков личного состава, а также обязал ТЦК снять истца с воинского учета и передать его личное дело в ТЦК по месту зарегистрированного проживания.

Таким образом, суд пришел к выводу, что приказ о мобилизации был принят с нарушением порядка воинского учета и основывался на постановлении ВВК, которое впоследствии было признано судом противоправным и отменено. Учитывая это, суд признал незаконными последующие индивидуальные акты в отношении истца и применил способ защиты в виде возложения на воинскую часть обязанности принять решение о его увольнении с военной службы.

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