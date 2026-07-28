Бронирование от мобилизации: четыре категории работников, которые могут получить отсрочку

Кто может получить бронирование от мобилизации: полный перечень и сроки отсрочки.

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Во время общей мобилизации отдельные категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва путем бронирования. Такое право имеют не все работники, а только те, которые соответствуют критериям, определенным законом. Для оформления бронирования работодатель должен пройти установленную процедуру, а срок действия отсрочки зависит от категории работника и оснований, на которых она предоставлена.

Кто подлежит бронированию

В соответствии с законодательством, бронированию подлежат:

государственные служащие категории «А» и отдельные должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие категорий «Б» и «В», а также должностные лица органов местного самоуправления — в пределах установленных квот;

работники предприятий, учреждений и организаций, выполняющих мобилизационные задания;

работники предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными для функционирования экономики, жизнедеятельности населения или обеспечения потребностей Сил обороны.

Как происходит бронирование

Процедура бронирования предусматривает несколько последовательных этапов.

Сначала предприятие должно получить статус критически важного или подтвердить наличие мобилизационного задания. После этого формируются списки военнообязанных работников, которые подаются через определенный государством порядок для согласования.

После согласования списков работникам предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации.

На какой срок предоставляется бронирование

Срок действия отсрочки определяется Порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года.

Отсрочка не может превышать:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, относящихся к отдельным категориям государственных служащих и должностных лиц;

срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, — для работников предприятий, выполняющих соответствующие оборонные заказы;

12 месяцев — для отдельных категорий работников предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными для функционирования экономики, жизнедеятельности населения или обеспечения потребностей Сил обороны;

срока действия договора (контракта) либо срока, на который лицо избрано (назначено), — для категорий военнообязанных, определенных законодательством.

Отдельно Порядок бронирования предусматривает возможность временного бронирования сроком до 45 календарных дней. Оно применяется к отдельным работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые еще не урегулировали вопросы, связанные с воинским учетом. Такой механизм позволяет завершить необходимые процедуры без утраты права на бронирование.

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