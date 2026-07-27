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Бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова подозревают в хищении более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины

19:35, 27 июля 2026 96
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Следствие считает, что средства международных доноров, собранные в помощь Украине, были легализованы через сеть подконтрольных ФЛП и компаний.
Бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова подозревают в хищении более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины
Фото: kharkivoda.gov.ua
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НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.

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Правоохранители утверждают, что участники схемы завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.

По версии следствия, бывший государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО средства юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те перечисляли их на конвертационные центры для перевода в наличные. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

НАБУ указывает, что для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них недостоверных сведений.

В настоящее время следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долларов на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых:

  • бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы;
  • бывший руководитель аппарата государственного секретаря МИД, действующий дипломатический работник;
  • советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
  • бухгалтер ОО.

Известно, что государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020-2024 годах был Александр Баньков.

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НАБУ САП МИД

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