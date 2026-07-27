Как выбрать спелый и сладкий арбуз: что проверить перед покупкой

Сезон арбузов начался, поэтому следует знать, как правильно выбрать спелый и сладкий плод и где его безопаснее покупать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конец июля в Украине традиционно знаменует начало сезона арбузов. Именно тогда магазины и рынки наполняются спелыми плодами, которые считаются самыми вкусными и сочными. В то же время красивый с виду арбуз не всегда оказывается спелым и сладким. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит обратить внимание на несколько простых признаков. Они помогут выбрать качественный арбуз и не разочароваться после покупки.

Как правильно выбрать арбуз

При выборе прежде всего обратите внимание на внешний вид плода. Арбуз должен быть правильной формы, без трещин, проколов, порезов, вмятин и мягких участков. Кожура должна быть плотной, а полосы — яркими и контрастными.

Одним из главных признаков спелости является жёлтое полевое пятно — место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. Оно должно быть кремово-жёлтым или насыщенно-жёлтым. Если пятно белое или зеленоватое, плод, вероятно, собрали слишком рано.

Также стоит оценить вес. Спелый арбуз всегда тяжёлый для своего размера, поскольку содержит много сока. Если есть возможность сравнить несколько одинаковых по размеру плодов, лучше выбрать тот, который тяжелее.

Ещё один признак — звук. Если слегка постучать по арбузу, спелый плод издаёт звонкий, глубокий звук. Глухой или слишком «пустой» звук может свидетельствовать о том, что арбуз недозрел или уже начал портиться.

Какие арбузы лучше не покупать

От покупки стоит отказаться, если:

на кожуре есть трещины, проколы, порезы или следы гнили;

плод имеет мягкие или влажные участки;

арбуз повреждён во время транспортировки;

продавец предлагает уже разрезанный арбуз, который хранится без холодильника или без пищевой плёнки;

от плода исходит кисловатый или неприятный запах.

Такие признаки могут свидетельствовать о порче продукта или нарушении условий его хранения.

Где безопаснее покупать арбузы

Специалисты рекомендуют покупать арбузы в магазинах, супермаркетах, на официальных рынках или в торговых точках, где продукция хранится в надлежащих условиях. Плоды должны лежать на специальных поддонах или стеллажах, а не прямо на земле или асфальте.

Не стоит покупать арбузы вдоль автомобильных дорог или в местах стихийной торговли. В таких точках часто невозможно проверить происхождение продукции, соблюдение санитарных требований и условий её хранения.

Стоит ли просить разрезать арбуз

Если вы не планируете съесть арбуз сразу после покупки, лучше не просить продавца его разрезать. После повреждения кожуры внутрь легко попадают бактерии, а в летнюю жару они быстро размножаются. Уже дома арбуз необходимо тщательно вымыть под проточной водой, а после разрезания хранить только в холодильнике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.