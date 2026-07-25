После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

Пограничный отряд заблокировал оформление единовременной выплаты военнослужащему из-за заключения об алкогольном опьянении, однако суд признал такие действия незаконными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский окружной административный суд рассмотрел спор между бывшим военнослужащим Госпогранслужбы Украины и пограничным отрядом, который отказался направить документы для назначения единовременной денежной помощи в связи с инвалидностью. Основанием стала позиция воинской части о том, что травма была получена вследствие действий военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения.

Суд не решал, имеет ли истец право на получение единовременной денежной помощи и действительно ли алкогольное опьянение исключает возможность ее назначения. Предметом спора было иное: имела ли воинская часть право самостоятельно фактически отказать заявителю в прохождении процедуры назначения выплаты. Суд пришел к выводу, что таких полномочий у пограничного отряда не было.

Обстоятельства дела

Истец проходил военную службу в Государственной пограничной службе Украины. В июле 2024 года, находясь в ежегодном отпуске, он попал в дорожно-транспортное происшествие на собственном мотоцикле и получил тяжелые травмы. Позднее ему была установлена I группа инвалидности, а заключением военно-врачебной комиссии подтверждено, что травма связана с прохождением военной службы.

После ДТП было проведено служебное расследование. В июле 2024 года комиссия установила, что авария произошла во внеслужебное время, не при исполнении обязанностей военной службы, а по результатам теста алкоголь в крови военнослужащего обнаружен не был.

Однако через семь месяцев, после поступления результатов токсикологического исследования, пограничный отряд утвердил акт расследования несчастного случая. В нем указывалось, что в крови военнослужащего обнаружен этанол в концентрации 3,71 промилле. Комиссия указала, что причинами несчастного случая стали ослепление фарами встречного автомобиля и нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения. Именно на этом основании было принято решение не составлять акт по форме НПвс, поскольку Инструкция предусматривает, что такой акт не оформляется, если несчастный случай является следствием действий в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2025 года военнослужащий обратился с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в связи с инвалидностью и подал необходимые документы, в частности выписку об установлении I группы инвалидности, заключение ВВК, копии паспорта, РНОКПП и банковские реквизиты.

В ответ пограничный отряд сообщил, что заявитель не предоставил документ, подтверждающий, что травма не была следствием действий в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в письме указывалось, что согласно акту расследования несчастного случая травма была получена именно вследствие алкогольного опьянения, а потому оснований для назначения единовременной денежной помощи нет.

Не согласившись с таким подходом, военнослужащий обратился в суд. Он, в частности, подчеркивал, что пограничный отряд превысил свои полномочия, поскольку решение о назначении либо отказе в назначении единовременной денежной помощи должен принимать не воинская часть, а уполномоченный распорядитель бюджетных средств. Также истец обращал внимание на противоречия между первоначальным служебным расследованием, которое не установило состояния алкогольного опьянения, и актом о несчастном случае, составленным спустя несколько месяцев после ДТП.

Что решил суд

Суд указал, что Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и Порядок № 975 четко определяют процедуру назначения единовременной денежной помощи.

Пограничный отряд должен лишь принять документы от заявителя, подготовить соответствующее заключение и передать материалы распорядителю бюджетных средств Государственной пограничной службы Украины. Именно этот орган уполномочен принимать решение о назначении помощи, отказе в ее назначении либо возврате документов на доработку.

По мнению суда, пограничный отряд, сообщив заявителю об отсутствии оснований для выплаты помощи и не осуществив дальнейших действий, предусмотренных Порядком № 975, действовал за пределами предоставленных законом полномочий. Поэтому такой отказ был признан противоправным.

В то же время суд по делу № 420/41874/25 отдельно подчеркнул, что не решал вопрос о том, являются ли обоснованными выводы акта расследования относительно пребывания истца в состоянии алкогольного опьянения и исключают ли эти обстоятельства право на единовременную денежную помощь. Эти вопросы не были предметом рассмотрения по данному делу. Суд рассматривал исключительно вопрос соблюдения процедуры и пределов полномочий пограничного отряда.

С учетом этого суд частично удовлетворил иск. Он признал противоправным отказ пограничного отряда в назначении единовременной денежной помощи и обязал повторно рассмотреть заявление военнослужащего и действовать в соответствии с Порядком № 975. Это означает, что воинская часть должна провести процедуру способом, определенным законом, после чего вопрос о назначении либо отказе в выплате должен быть решен уполномоченным распорядителем бюджетных средств.

Что касается требования о выплате материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, суд отказал в его удовлетворении. Он указал, что такая помощь предоставляется военнослужащему по рапорту во время прохождения службы. Истец обратился с заявлением уже после увольнения, поэтому оснований для ее выплаты суд не установил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.